cijene u zagrebu, splitu...
Cijene svadbenih stolica odletjele u nebo: "Samo molim Boga da mi se nitko od prijatelja ne ženi"
Svadbe, osim što su emotivan i društveni događaj, predstavljaju i značajan financijski izdatak za mladence i njihove obitelji. Među brojnim stavkama koje čine svadbeni budžet, posebnu pažnju privlači cijena stolica. U Hrvatskoj cijena varira u manjim i većim sredinama, a ovisi i o lokaciji, jelovniku i raznim dodacima. Istražili smo koliko iznose cijene stolica u Zagrebu, Splitu i Slavonskom Brodu.
Trošak svadbene stolice u Hrvatskoj najčešće se odnosi na cijenu po osobi u restoranu ili nekoj drugoj lokaciji namijenjenoj vjenčanjima.
Što utječe na cijenu?
Lokacija: Luksuzne lokacije, hoteli s pet zvjezdica i restorani na obali (npr. u Dubrovniku i Hvaru) su skuplji te cijena može premašiti 100 eura. U kontinentalnoj Hrvatskoj cijene su obično niže.
Datum: Vjenčanja izvan sezone ili radnim danom (npr. petkom) mogu biti jeftinija.
Uključene usluge: Ponekad je potrebno nadoplatiti za svadbenu tortu ili kolače koji nisu uključeni u osnovnu ponudu.
Zagreb
U najvećim hrvatskim gradovima cijene svadbene stolice lete u nebo. Zagreb i Split rekorderi su po cijenama svadbenih stolica.
Kontaktirali smo jednu od agencija za vjenčanja u Zagrebu, a rekli su nam da se cijena stolice na vjenčanju kreće od oko 70 do 110 eura, dok za "fancy" lokacije ili one s dodatnim uslugama ta cijena može biti i viša.
Jedan od naših sugovornika tvrdi da je bio na proslavi vjenčanja malo izvan Zagreba i da su mladenci jedva pronašli tu lokaciju, a cijena stolice po gostu bila je oko 70 eura.
Split
Cijena stolica na vjenčanjima u Splitu je paprena. Izvor poznat redakciji otkrio nam je da je bio na proslavi vjenčanja gdje je stolica po gostu iznosila oko 140 eura.
Postavlja se pitanje koliko bi gosti na takvom događaju trebali izdvojiti kao poklon mladencima. Naš izvor se pita isto: "Koliko bih ja trebao izdvojiti od svoje plaće za jednu takvu svadbu."
"Išli smo cura i ja. Uz novac koji smo darovali mladencima, pa odijelo koje sam uzeo na rate, uz curinu haljinu... potrošili smo 500 - 600 eura. Samo molim Boga da mi se nitko od prijatelja ne ženi", kaže nam sugovornik.
Razgovarali smo i s jednom agencijom za organiziranje vjenčanja u Splitu iz koje su nam otkrili da se cijene stolice kreću od 60 pa do 130 eura.
Navode da je Dalmacija uvijek bila skuplja od ostalih krajeva Hrvatske, ali da se može naći dvorana koja nudi povoljne cijene za mladence. Ono što ističu kao problem je pronaći lokaciju za svadbenu večeru, ali i catering.
Slavonski Brod
Ali, postoje i neka mjesta u Hrvatskoj u kojima bi se organizirati vjenčanje možda i isplatilo. Jedan od takvih gradova je zasigurno i Slavonski Brod gdje je cijena svadbene stolice dvostruko jeftinija nego u Zagrebu i Splitu.
Razgovarali smo s budućom mladenkom iz Slavonskog Broda koja planira vjenčanje u 2026. godini. Otkrila nam je cijenu stolice u jednoj od dvorana u Slavonskom Brodu, a cijena varira u odnosu na jelovnik. Tako najjednostavniji jelovnik iznosi 47 eura, drugi 48 eura, a jelovnik s najvećom ponudom hrane i pića 52 eura. Slične cijene svadbene stolice kreću se i u ostalim dvoranama u tom gradu.
Burne rasprave
Tema cijene svadbene stolice česta je tema i na Redditu gdje se prije par mjeseci povela rasprava o troškovima organiziranja vjenčanja.
Jedan korisnik napisao je: "Vjenčali smo se u svibnju u Zadru. Malo vjenčanje, 35 ljudi. Konoba - domaći pršut i sir, juha, teletina ispod peke i janjetina s ražnja, fritule, francuska salata, crno i bijelo vino, radenska, kola, pivo - 55 eura po osobi (1 925 eura)."
"Zadar, 200 ljudi, 2024. 38000 EUR Sve je tu, čak i troškovi momačke, obuće, odjeće, Berekin sale (osrednji meni), domjenka u centru, benda, popratnih muzikaša, fotografa, cvijeća, smještaj za 40-ak ljudi... U minusu 5500 EUR. Bez gostiju iznenađenja", piše drugi korisnik.
"Od 90 do 150 eura"
"Radim u branši pa ti mogu reći da je u firmi za koju radim npr., cijena stolice od 90 do 150 eura, to uključuje svu klopu, vjenčanje kolače i tortu s dizajnom po želji. Jedna lokacija je u Zagrebu, druge dvije u Zagorju", napisao je jedan od korisnika.
"Prvo, zanemari sve dobronamjerne savjete i iskustva ljudi od prije 2025. jer su cijene otišle u nebo, a navike poklanjanja su ostale iste. Ovisno o lokaciji cijena stolice je različita, no mi u Zagrebu nismo našli ništa ispod 130€ za stolicu, tj samo catering i prostor. Tako da ovisno o broju ljudi na to dodaj i cca fiksnih 12k€ i imaš izračun", piše korisnik."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare