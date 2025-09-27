Cijene svadbenih stolica odletjele u nebo: "Samo molim Boga da mi se nitko od prijatelja ne ženi"

Razgovarali smo s budućom mladenkom iz Slavonskog Broda koja planira vjenčanje u 2026. godini. Otkrila nam je cijenu stolice u jednoj od dvorana u Slavonskom Brodu, a cijena varira u odnosu na jelovnik. Tako najjednostavniji jelovnik iznosi 47 eura, drugi 48 eura, a jelovnik s najvećom ponudom hrane i pića 52 eura. Slične cijene svadbene stolice kreću se i u ostalim dvoranama u tom gradu.