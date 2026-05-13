Sve skuplje
Organizirali vjenčanje za 240 uzvanika, potrošili 35 tisuća eura: "Ne treba očekivati da ćeš pokriti troškove"
Sve veći troškovi organizacije vjenčanja posljednjih godina postali su tema brojnih rasprava među mladima, a jedna objava na Redditu otvorila je pitanje koje mnogi parovi danas potajno postavljaju – može li se uopće “pokriti” vjenčanje?
Autorica objave iz Splita priznala je da su ona i zaručnik planirali “mali pir” od oko 110 ljudi, no nakon što su stavili troškove na papir, shvatili su da bi ih i skromnija organizacija mogla stajati oko 30 tisuća eura. “Prvo smo htjeli mali pir do 110 ljudi, samo prijatelji i obitelj, ali kad smo stavili na papir, jednostavno je trošak oko 30 tisuća eura prevelik”, napisala je, dodajući da su gledali “prosječnu salu” te izbjegavali dodatne luksuze poput photo bootha, raskošnih dekoracija i specijalnih efekata.
Mnogi komentatori složili su se da su cijene vjenčanja posljednjih godina “otišle u apsurd”. “Cijene za bilo što što ima veze s pirom davno su prerasle u krađu”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi zaključio: “Pirevi su postali apsolutna neisplata u svakom smislu.” Brojni su podijelili i vlastita iskustva, a velik dio njih priznao je da troškove nisu uspjeli pokriti. “Ukupan trošak bio nam je 27-28 tisuća eura za 140 ljudi. Iskreno, očekivao sam da nećemo pokriti jer nismo štedjeli niti smo radili pir s idejom ‘da se vrati’. Htjeli smo počastiti ljude i napraviti sebi i njima dan za pamćenje”, napisao je jedan korisnik, prenosi Večernji list.
Dodao je kako smatra da mnogi imaju nerealna očekivanja. “Ovi što odmah izlijeću s ‘svi pokriju’, ‘familija ti da više’, ‘mi smo kupili auto od pira’ neka se malo suzdrže jer to jednostavno nije realnost za većinu ljudi”, poručio je. Prema njegovoj računici, svaki gost morao bi donijeti oko 210 eura da bi bili “na nuli”. “To je apsolutno nerealno. Četveročlana obitelj trebala bi ostaviti 800 eura, a realnost je više 500”, napisao je.
Neki su isticali kako je problem u tome što cijene organizacije rastu mnogo brže od iznosa koji gosti mogu izdvojiti za kuverte. “Prije si sa 100 eura pokrio stolicu od 30-40 eura i ostalo bi još, a danas tih 100 eura jedva i stolicu pokrije”, napisao je jedan komentator. Drugi su pak upozorili da se danas mladenci često nađu pod pritiskom društvenih očekivanja. “Ljudi su izgubili pojam što znači 30 tisuća eura”, smatra jedan korisnik. “Suludo je dati toliko novca za nešto što traje jednu večer.”
Neki su zato odlučili potpuno pojednostaviti proslavu. Jedan par organizirao je dnevni pir za 60 ljudi uz duo gitare i mandoline te catering koji su sami pripremili. “Sve je koštalo nešto sitno ispod 4 tisuće eura. Poanta nije bila da nam ostane para, nego da napravimo po svome”, napisali su. Drugi su se odlučili za manja vjenčanja samo za najužu obitelj i prijatelje. “Roditelji, kumovi, bake, djedovi, nekoliko najboljih prijatelja – 20 ljudi uvrh glave. To su ljudi s kojima ćete dalje živjeti život”, napisao je jedan korisnik. Mnogi su naglasili i kako je danas gotovo nemoguće organizirati klasično veliko vjenčanje bez pomoći roditelja. Jedna korisnica napisala je da su nakon svadbe uspjeli platiti bend, salu i fotografa iz kuverti, ali da su roditelji prethodno pokrili velik dio ostalih troškova. “Kad bi zbrojila što su roditelji platili, ispada još jedno 10 tisuća eura plus kuverte koje su nam dali”, napisala je te dodala da još nije sigurna “je li vrijedilo tolikog stresa i financijskog izdatka”.
U plusu ili minusu?
Pojedini komentatori smatraju da je financijski “najisplativije” organizirati ili vrlo malo vjenčanje ili veliko slavlje s više od 200 uzvanika, jer su brojni troškovi – poput benda, fotografa ili dekoracije – isti bez obzira na broj gostiju. “Što veći pir, prije ćeš ga pokriti, što manji pir, više si u dugu”, zaključio je jedan korisnik. Ipak, bilo je i onih koji tvrde da su uspjeli završiti “u plusu”. Jedan par iz Dalmacije napisao je da su nakon vjenčanja sa 136 gostiju ostali “u plusu 6500 eura”, dok su drugi tvrdili da im je nakon svadbe ostalo i više od 10 tisuća eura, uglavnom zahvaljujući velikim darovima roditelja i kumova.
"Ne treba očekivati da ćeš pokriti troškove"
Jedan korisnik detaljno je opisao koliko danas može stajati organizacija većeg vjenčanja. Kaže da će njihova svadba za oko 240 uzvanika ukupno stajati između 35 i 38 tisuća eura, a pritom ni ne očekuju da će troškove pokriti iz darova. “Realno je da ne trebaš očekivati da ćeš pokriti troškove. Uopće se i ne nadamo da ćemo pokriti od darova niti nam je to bio plan”, napisao je.
Par je, kaže, tijekom godine uspio uštedjeti oko 20 tisuća eura, a već su unaprijed platili kapare, vjenčanicu, odijelo i burme. Najveći pojedinačni trošak bila im je sala koja stoji 14 tisuća eura, dok će za piće izdvojiti dvije tisuće, catering 1200 eura, fotografa i photobooth 2200 eura, a bend u sali 2800 eura. Dodatni troškovi uključuju šator, rasvjetu, dekoracije, slastičarnicu, prostor za okupljanje mladoženje te glazbenu pratnju u crkvi. Posebno je istaknuo da troškovi ne završavaju samo na organizaciji same večeri. “Uvijek imaju sitnice na koje nisi računao”, napisao je, dodajući da treba računati i višednevne pripreme: “Svadba traje od ponedjeljka do nedjelje. Zaklali smo i šest svinja za mezu, posadili kupus i mladi luk, uredili dvorište i stalno putujemo iz inozemstva da sve sredimo.” Burme su platili 1900 eura jer, kako kaže, “to nosiš cijeli život”, dok je vjenčanica stajala 3300 eura. Ipak, ponegdje su pokušali uštedjeti pa su sami izrađivali pozivnice, zahvalnice i revere.
No prevladavajući ton rasprave ipak je bio da vjenčanja više nisu investicija, nego luksuz. “Ako nemate tu lovu, ne radite takav pir i gotovo”, napisala je jedna korisnica autoru objave. Drugi su zaključili da je najvažnije organizirati proslavu u skladu s vlastitim mogućnostima. “Pokrij se onoliko koliko ti je lancun dug”, poručio je jedan komentator.
