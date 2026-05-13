Organizirali vjenčanje za 240 uzvanika, potrošili 35 tisuća eura: "Ne treba očekivati da ćeš pokriti troškove"

Neki su zato odlučili potpuno pojednostaviti proslavu. Jedan par organizirao je dnevni pir za 60 ljudi uz duo gitare i mandoline te catering koji su sami pripremili. “Sve je koštalo nešto sitno ispod 4 tisuće eura. Poanta nije bila da nam ostane para, nego da napravimo po svome”, napisali su. Drugi su se odlučili za manja vjenčanja samo za najužu obitelj i prijatelje. “Roditelji, kumovi, bake, djedovi, nekoliko najboljih prijatelja – 20 ljudi uvrh glave. To su ljudi s kojima ćete dalje živjeti život”, napisao je jedan korisnik. Mnogi su naglasili i kako je danas gotovo nemoguće organizirati klasično veliko vjenčanje bez pomoći roditelja. Jedna korisnica napisala je da su nakon svadbe uspjeli platiti bend, salu i fotografa iz kuverti, ali da su roditelji prethodno pokrili velik dio ostalih troškova. “Kad bi zbrojila što su roditelji platili, ispada još jedno 10 tisuća eura plus kuverte koje su nam dali”, napisala je te dodala da još nije sigurna “je li vrijedilo tolikog stresa i financijskog izdatka”.