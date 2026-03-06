VIDEO / Hrvat se s djecom vratio iz Dubaija: "Najveća je panika bila kad su stizali alarmi"

"Otišli smo na odmor iz snova, a onda se iz vedra neba nađete usred rata. Bio sam tamo s dvoje male djece. Subota i nedjelja su bile najgore. Najgore je bilo kada su alarmi počeli stizati na mobitele, tada je bila najveća panika. Od ponedjeljka je bila priča kako se vratiti, svaki dan su nam po dva leta bila otkazana sve dok se nije pojavio Vladin let s kojim smo sretno došli", rekao je.