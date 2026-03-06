VIDEO / Hrvat se s djecom vratio iz Dubaija: "Najveća je panika bila kad su stizali alarmi"

Zrakoplov Croatia Airlinesa sa 157 hrvatskih državljana koji su zapeli u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku, sletio je u petak rano ujutro u Zagreb.
Oglas
Zrakoplov je poletio iz Dubaija prema Zagrebu sa stajanjem u Heraklionu zbog punjenja goriva, a na letu prioritet su imale najranjivije skupine - djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji.
Među skupinom koja je sletjela bio je i Dino Prskalo, otac dvoje djece.
"Otišli smo na odmor iz snova, a onda se iz vedra neba nađete usred rata. Bio sam tamo s dvoje male djece. Subota i nedjelja su bile najgore. Najgore je bilo kada su alarmi počeli stizati na mobitele, tada je bila najveća panika. Od ponedjeljka je bila priča kako se vratiti, svaki dan su nam po dva leta bila otkazana sve dok se nije pojavio Vladin let s kojim smo sretno došli", rekao je.
"Nakon prva dva dana panike dosta je bilo opušteno, imali smo dojam da ljudi vjeruju svojoj vladi. Više je postojao logistički problem nego sigurnosni", dodao je.
Prskalo je zahvalio hrvatskoj Vladi: "Da sada nismo došli, ne bi stigli do sredine idućeg tjedna. Ovo nam je bila zadnja prilika da na vrijeme stignemo. Osjećaj je super, malo je hladno. Sretni smo što se vraćamo u rutinu. Želimo se vratiti na staro."
Tijek događaja na Bliskom istoku pratimo OVDJE.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas