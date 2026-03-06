FOTO / Zrakoplov sa 157 hrvatskih državljana evakuiranih iz Dubaija sletio u Zagreb

Prvi hrvatski državljani iz Dubaija stigli su u Zagreb već u četvrtak poslijepodne zrakoplovom lokalnog prijevoznika. Tim je letom omogućen povratak 39 hrvatskih državljana, a na letu je bilo i 13 Nepalaca, 11 Nijemaca, po devet Rumunja i Poljaka, po četvero državljana Bosne i Hercegovine, Austrije, Srbije i Indije, po troje državljana iz Slovenije, Australije i Ujedinjene Kraljevine te po dva državljana Francuske i Sjedinjenih Država.