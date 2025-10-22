Ne nasjedajte na prevaru! Hrvatska pošta SMS-om ne traži novac

SMS porukama ponovno se širi lažna obavijest koja poziva primatelja poruke na ažuriranje podataka o paketu putem poveznice. U pitanju je lažno predstavljanje u ime Hrvatske pošte te pozivamo sve koji su primili sumnjivu poruku da je ignoriraju te da ne slijede poveznice navedene u njoj jer riskiraju krađu novčanih sredstava, stoji u službenom priopćenju Hrvatske pošte.
Lažne obavijesti mogu se prepoznati po sumnjivoj adresi (službena domena Hrvatske pošte je posta.hr), gramatičkim pogreškama te nejasnoj poveznici na kojoj se od primatelja u pravilu traži unos broja bankovne kartice i CVC/CVV broj. Samo jedan od navedenih elemenata dovoljan je kako bi se osporila valjanost poruke, poručuju iz Hrvatske pošte.
Službene obavijesti Hrvatske pošte sadrže broj pošiljke koji se može provjeriti u sustavu za praćenje pošiljaka - https://posiljka.posta.hr/. Ako ste primili lažni SMS u istom periodu kada očekujete pošiljku, u pitanju je slučajnost. Jedino primatelj ili pošiljatelj pošiljke mogu saznati osnovne podatke o pošiljci uz pomoć sustava za praćenje i to ako raspolažu brojem pošiljke, odnosno ako je za pošiljku odabrana usluga praćenja, dodaje se u priopćenju.
Ključno je napomenuti da je plaćanje ili provođenje bilo koje druge transakcije u Hrvatskoj pošti za dostavu paketa/pošiljaka moguće samo i jedino poštaru na dostavi, u poštanskom uredu ili na paketomatu. Hrvatska pošta od korisnika SMS-om nikada neće tražiti dodatno plaćanje.
Korisnicima savjetujemo da se jave policiji ako su bili žrtva internetske prijevare, a najbolja prevencija svakako je obraćanje pozornosti na detalje u poruci, dodaju iz HP-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
