Ne nasjedajte na prevaru! Hrvatska pošta SMS-om ne traži novac

Službene obavijesti Hrvatske pošte sadrže broj pošiljke koji se može provjeriti u sustavu za praćenje pošiljaka - https://posiljka.posta.hr/. Ako ste primili lažni SMS u istom periodu kada očekujete pošiljku, u pitanju je slučajnost. Jedino primatelj ili pošiljatelj pošiljke mogu saznati osnovne podatke o pošiljci uz pomoć sustava za praćenje i to ako raspolažu brojem pošiljke, odnosno ako je za pošiljku odabrana usluga praćenja, dodaje se u priopćenju.