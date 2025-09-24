Hrvatska pošta građanima nudi do 300 eura zarade: Evo što za to treba raditi

"Analizom dostave pismovnih pošiljaka utvrdili smo da u velikim zgradama poštari gube i po nekoliko sati na podjelu običnih pisama u sandučiće, kako zbog broja poštanskih sandučića, tako i zbog često nepravilno označenih sandučića. Procjena je da bi netko tko poznaje zgradu i stanare taj posao mogao odraditi efikasnije, a za to vrijeme poštar bi mogao dostaviti ostale vrste pošiljaka na drugim adresama, što će povećati produktivnost i efikasnost dostave. Osim toga, kada završnu podjelu unutar zgrade obavi zaposlenik Hrvatske pošte na nepuno radno vrijeme, koji je ujedno stanar zgrade, povećava se i sigurnosni aspekt", poručili su iz Hrvatske pošte.