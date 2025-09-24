Hrvatska pošta građanima nudi do 300 eura zarade: Evo što za to treba raditi

U posljednje se vrijeme sve češće čuju prigovori na rad Hrvatske pošte (HP). Građane sve više živciraju zakašnjeli računi, oštećeni paketi te obavijesti o preuzimanju pošiljaka ostavljene u sandučićima, o čemu je Jutarnji mnogo pisao zadnjih mjeseci.
Stoga su iz Hrvatske pošte odlučili, kako stvari stoje, krenuti s novim pilot-projektom.
Naime, kako piše tportal, kojima je jedan građanin poslao fotografiju promotivnog letka s natpisom, HP nudi građanima mogućnost dodatne zarade.
"Podijeli poštu u svojoj zgradi i zaradi."
U letku se, naime, navodi kako HP nudi dodatnu zaradu onima koji će raznositi poštu u sandučiće svojih susjeda. Poziv je upućen predstavnicima stanara, članovima kućnih savjeta, ali i svima drugima zainteresiranima za takav oblik posla.
Iz HP-a poručuju kako je riječ o pilot-projektu kojim žele isprobati fleksibilniji model zapošljavanja na nepuno radno vrijeme.
"Analizom dostave pismovnih pošiljaka utvrdili smo da u velikim zgradama poštari gube i po nekoliko sati na podjelu običnih pisama u sandučiće, kako zbog broja poštanskih sandučića, tako i zbog često nepravilno označenih sandučića. Procjena je da bi netko tko poznaje zgradu i stanare taj posao mogao odraditi efikasnije, a za to vrijeme poštar bi mogao dostaviti ostale vrste pošiljaka na drugim adresama, što će povećati produktivnost i efikasnost dostave. Osim toga, kada završnu podjelu unutar zgrade obavi zaposlenik Hrvatske pošte na nepuno radno vrijeme, koji je ujedno stanar zgrade, povećava se i sigurnosni aspekt", poručili su iz Hrvatske pošte.
"Naknada će ovisiti o broju sandučića i učestalosti podjele pošiljaka u tjednu, a kretat će se između 100 i 300 eura mjesečno", poručuju iz HP-a.
Ovaj posao moći će obavljati i oni koji već rade, ali imaju dovoljno slobodnog vremena za drugo, zakonom dopušteno zaposlenje, kao i umirovljenici. Strani radnici, kojih u HP-u ima sve više, prema planu će ostati zaduženi za dostavu od zgrade do zgrade, ali ne i za razvrstavanje pošte po sandučićima.
Što ako netko tko preuzme na sebe ovu obvezu odluči poštu ne dostaviti na vrijeme ili je jednostavno baci u smeće?
U Pošti odgovaraju kako će sve biti regulirano ugovorom, a suradnja će se odmah raskinuti ako netko ne ispunjava dogovorene obveze.
