Hrvatska šalje evakuacijske avione po svoje građane na Bliskom istoku
MVEP je upravo najavio da će avionima evakuirati građane koji su zapeli na Bliskom istoku, a nakon napada na Iran
Najviši stupanj opreza
Zbog ozbiljno pogoršane i nestabilne sigurnosne situacije na području Bliskog istoka i dijela susjednih država, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske poziva hrvatske državljane na najviši stupanj opreza, smireno i odgovorno postupanje te strogo pridržavanje uputa lokalnih vlasti.
"Preporučuje se izbjegavanje svih putovanja u države zahvaćene aktualnom krizom, dok se hrvatskim državljanima koji se ondje već nalaze savjetuje boravak u zatvorenim i sigurnim prostorima, ograničavanje kretanja, izbjegavanje javnih okupljanja te kontinuirano praćenje službenih informacija. U slučaju prekida komunikacijskih veza potrebno je ostati na sigurnom mjestu do ponovne uspostave signala", navode u priopćenju.
Evakuacijske aktivnosti
U koordinaciji s nadležnim državnim tijelima angažiran je zrakoplov Croatia Airlinesa radi evakuacije hrvatskih državljana.
U koordinaciji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske i zrakoplovnom tvrtkom AirTrade, osiguran je dodatni zrakoplov koji će na povratku preuzeti hrvatske hodočasnike iz Države Izrael te ih sigurno prevesti u Lyon, odakle mogu doći do Zagreba.
Također, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u stalnom je kontaktu s više zrakoplovnih kompanija radi organizacije mogućih evakuacijskih letova.
U tijeku su razgovori, među ostalim, s kompanijama „Etihad Airways“ i „flydubai“, vezano uz mogućnost prijevoza dodatnog kontingenta hrvatskih državljana.
Prednost za ranjive skupine
Prednost pri povratku imat će posebno ranjive skupine – djeca, bolesne osobe i trudnice. Istodobno se svim pogođenim putnicima savjetuje da se registriraju preko maila navedenima niže.
Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama
"Svi hrvatski državljani koji na pogođenom području koriste hrvatske mobilne brojeve primit će sigurnosne obavijesti i upute putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Unatoč tome, pozivaju se svi državljani da se izravno jave nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima putem niže navedenih kontakata.", javlja MVEP.
Pozivaju se svi hrvatski državljani koji se nalaze u jednoj od niže navedenih država da kontaktiraju nadležna diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske:
Katar i Oman
Pokriva Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar
Telefon: +974 3311 1526
Ujedinjeni Arapski Emirati
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju
Dežurni telefon: +971 50 905 5980
Telefon: +971 4 701 8300
Bahrein i Kuvajt
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt
Telefon: 00965 253 88 705
Saudijska Arabija, Jordan, Libanon i Sirija
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)
Dežurni telefon: +20 128 140 0344
Telefon: +20 2 2738 3155
Irak
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad)
Dežurni telefoni: 009647866880080, 009647866880081
Iran
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)
Telefon: 0098 21 22705090
Izrael
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)
Telefon: +972 (0) 3 640 3000
Turska
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara)
Dežurni telefon: +90 533 303 4882
Cipar
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena)
Dežurni telefon: 0030 693 657 2421
"Naši djelatnici u Zagrebu i u regiji Bliskog istoka u uskom su i redovitom kontaktu s partnerima u Europskoj uniji radi razmjene informacija i koordinacije, uključujući i u pogledu mogućih repatrijacija, ako okolnosti na terenu to budu dopuštale i ako se tako odluči, kao što je primjerice bilo i tijekom pandemije COVID-19.", navode.
Podsjećaju i da hrvatski državljani koji se nalaze u trećoj zemlji u kojoj Republika Hrvatska nema svoje diplomatsko ili konzularno predstavništvo imaju pravo zatražiti konzularnu zaštitu od predstavništava drugih država članica Europske unije pod jednakim uvjetima.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske nastavlja pomno pratiti razvoj situacije te će o svim novim okolnostima pravodobno obavještavati javnost, zaključuju u priopćenju.
