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Hrvatski dres proglašen najružnijim na Svjetskom prvenstvu: "Kao da su ga radili na mobitelu i onda im je dosadilo"
The Athletic, jedan od najuglednijih sportskih medija, uoči početka Svjetskog prvenstva objavio je veliku ljestvicu dresova svih 48 reprezentacija
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Svjetsko prvenstvo bit će puno više od same igre.
S proširenjem Svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija stiže i dosad najveća parada nogometnih dresova, u kojoj će navijači uživati tijekom 37 dana natjecanja. Na turniru će se pojaviti sve – od odvažnih dizajna inspiriranih prošlošću do modernih reinterpretacija koje prate aktualne trendove. Nick Miller iz The Athletica zato je odlučio rangirati sve dresove reprezentacija.
Dresovi su poredani od najljepših do najmanje uspjelih, a hrvatski navijači bi se mogli razočarati. Naime, Hrvatska je završila na posljednjem, 48. mjestu.
The Athletic je za svaku reprezentaciju ponudio i kratko objašnjenje, a za Hrvatsku, kritika je bila prilično oštra. Američki medij smatra da je Nike ovoga puta promašio s prepoznatljivim hrvatskim kockicama.
"Ah. Hmmm. Ne. Može se razumjeti iskušenje da se poigrate s već etabliranim dizajnom, ali igranje s kultnim hrvatskim kockicama pravi je hod po žici i, nažalost, Nike je s ovim dresom pao s te žice. Za početak, kvadrati su premali, a to je i prije nego što dođete do onog glupog bijelog dijela po sredini. Izgleda kao da je netko pokušao urediti dres na mobitelu, napola ga obojio u bijelo i onda mu je dosadilo. Ne', napisao je The Athletic.
Drugi najlošije ocijenjeni dres ima Kanada, jedan od domaćina prvenstva. SAD su završile na 26. mjestu, dok je Meksiko, treći domaćin turnira, zauzeo 17. mjesto.
Bosna i Hercegovina je zauzela 31. mjesto. The Athletic je za Kelmeov dres BiH napisao da je iznenađujuće solidan.
"Kelme nije brend koji nužno povezujete s elegantnim dizajnom, nego više s dresovima nešto jeftinijeg izgleda kod španjolskih klubova srednje klase. Ali ovaj je prilično dobar: žuta je jako lijepa kontrastna boja uz dublju plavu, a ovdje su je upotrijebili suptilno, na isprekidanim tankim prugama s prednje strane te na ovratniku i rubovima rukava. No kod svakog Kelmeova dresa postoji osnovni problem, a to je njihov logo: doista je riječ o šapi, koja je, prema njihovu korporativnom brendiranju, više od simbola - ona je stav, ali na kraju sve što proizvedu izgleda kao promotivna majica skloništa za kućne ljubimce", stoji u opisu.
Vrh ljestvice zauzela je Gana. The Athletic je njezin dres posebno pohvalio zbog upečatljivog dizajna inspiriranog kenteom, tradicionalnom ganskom ručno tkanom tkaninom.
Na drugom mjestu je Brazil, pa Engleska te Njemačka.
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