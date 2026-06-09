Hrvatski dres proglašen najružnijim na Svjetskom prvenstvu: "Kao da su ga radili na mobitelu i onda im je dosadilo"

"Ah. Hmmm. Ne. Može se razumjeti iskušenje da se poigrate s već etabliranim dizajnom, ali igranje s kultnim hrvatskim kockicama pravi je hod po žici i, nažalost, Nike je s ovim dresom pao s te žice. Za početak, kvadrati su premali, a to je i prije nego što dođete do onog glupog bijelog dijela po sredini. Izgleda kao da je netko pokušao urediti dres na mobitelu, napola ga obojio u bijelo i onda mu je dosadilo. Ne', napisao je The Athletic.