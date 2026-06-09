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Uglednom sucu zabranjen ulazak u SAD: Morat će propustiti Svjetsko prvenstvo za koje je bio angažiran
Nogometnom sucu sa Svjetskog prvenstva iz Somalije zabranjen je ulazak u Sjedinjene Američke Države, zbog čega je nekoliko dana prije početka natjecanja ostao bez mogućnosti sudjelovanja na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri.
Omar Artan doputovao je tijekom vikenda u Miami letom iz Istanbula, no američke su ga vlasti po dolasku vratile, priopćila je američka Carinska i granična služba (CBP).
CBP nije naveo razlog zabrane ulaska, iako je Somalija među četrdesetak zemalja čiji su državljani podvrgnuti dodatnim provjerama ili ograničenjima putovanja prema politici predsjednika Donalda Trumpa.
"Nakon provedenog postupka provjere, utvrđeno je da putnik, sudac na FIFA-inom Svjetskom prvenstvu, ne ispunjava uvjete za ulazak zbog sigurnosnih provjera te mu je ulazak odbijen", navodi se u priopćenju CBP-a.
Odluka dolazi usred sve veće zabrinutosti da bi politike Trumpove administracije mogle otežati pripreme za Svjetsko prvenstvo, dok se SAD priprema ugostiti utakmice u 11 gradova.
FIFA je potvrdila da je obaviještena o američkoj odluci te navela da se Artanov "status zasad neće mijenjati".
"Kao i na prethodnim FIFA-inim natjecanjima, vlada zemlje domaćina na kraju odlučuje tko će dobiti vizu i kome će biti dopušten ulazak u zemlju", priopćila je organizacija.
Ovo je prvi poznati slučaj da je sucu Svjetskog prvenstva američka imigracijska služba zabranila ulazak u zemlju, iako su brojni igrači, članovi stručnih stožera i navijači već imali poteškoća pri ulasku u SAD.
Američki State Department priopćio je da surađuje s Bijelom kućom, Ministarstvom domovinske sigurnosti i FIFA-om kako bi se olakšalo izdavanje viza osobama uključenima u Svjetsko prvenstvo, ali i da se pritom moraju poštovati američki zakoni i politike administracije.
"Administracija neće odstupiti od primjene američkih zakona te najviših standarda nacionalne sigurnosti i javne sigurnosti u procesu izdavanja viza", navodi se u priopćenju.
"Morate se boriti ako želite doći do SP-a"
Artan, bivši nogometaš koji je zbog ozljeda postao sudac, trebao je biti prvi Somalac koji će suditi na Svjetskom prvenstvu.
Prije početka turnira govorio je o izazovima s kojima se suočavao u domovini.
"Ne smijete odustati. Morate se boriti ako želite doći do mjesta poput Svjetskog prvenstva", rekao je, prenosi Politico.
Somalija je jedna od 12 zemalja čijim je državljanima Trump u prosincu 2025. praktički zabranio ulazak u SAD, pozivajući se na sigurnosne rizike povezane s terorizmom. Trump je više puta javno kritizirao tu istočnoafričku zemlju, rekavši u prosincu da "zaudara", a njezine stanovnike nazvao je "smećem".
Administracija je također ukinula privremene vize tisućama somalskih državljana koji se nalaze u SAD-u te optužila pripadnike somalske dijaspore u Minnesoti za prijevare.
Svjetsko prvenstvo, koje će zajednički ugostiti SAD, Meksiko i Kanada, počinje 11. lipnja u Mexico Cityju.
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