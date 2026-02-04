strukturni problem
Lalovac upozorava: Hrvatska ima dvostruko veću inflaciju od eurozone, mjere ne djeluju
Saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac upozorio je na strukturni problem inflacije koja je u Hrvatskoj duplo veća od prosjeka eurozone, ocijenivši kako to pokazuje da se ona ne može pobijediti administrativnim mjerama, dok je Mostov Ivica Ledenko ocijenio kako je uzrok inflacije uvoz.
Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u siječnju je iznosila 3,4 posto na godišnjoj razini, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS), čime je opći rast cijena na godišnjoj razini blago ubrzao.
"To znači da ono što je Vlada govorila da se administrativnim mjerama može pobijediti inflacija - ne može. To govori da još uvijek imamo duplo veću stopu inflacije nego što ima eurozona i da je to jedan ozbiljan strukturni problem, na što smo iz oporbe govorili da to nije problem oporbe, nego ozbiljan, strukturni problem koji će se morati rješavati dugo", rekao je Lalovac novinarima u Saboru u srijedu.
Dodao je kako se u ovoj inflaciji pokazuje vrlo snažan rast usluga, gdje stopa inflacije iznosi 7,2 posto, pa ga zanima jesu li u to uključene i komunalne usluge te se vidi i visok rast cijena energije, s obzirom na to da je stopa inflacije za tu komponentu 3,7 posto.
"Ako pogledate kako izgleda inflacija u eurozoni koja je 1,7 posto, a naša je prema harmoniziranom indeksu 3,6 posto, vidite da imate snažan pad energije, a Hrvatska ima snažan i još uvijek visoki rast. Ono što će biti problem jest što će Vlada morati popuštati s mjerama", ocijenio je Lalovac.
Pri tome je podsjetio na najavu ministra gospodarstva da će se za koji mjesec mijenjati PDV na jedan dio energenata.
Govoreći o novom ministru financija Tomislavu Ćoriću, rekao je kako moramo početi razdvajati visoke stope gospodarskog rasta od visoke stope inflacije te da je sada na potezu Ćorić koji je bio i u monetarnoj vlasti, a sada je u fiskalnoj.
Ledenko: Hrvatska nije samodostatna, tu leže svi problemi
Ivica Ledenko (Most) je istaknuo kako su čelni ljudi HNB-a kojima je, kako kaže, jedina uloga čuvati cijene u Hrvatskoj i suzbiti inflaciju, za svoje nečinjenje i jednu od dvije ili tri najveće inflacije u eurozoni dobili promocije.
Govoreći o uzroku inflacije, Ledenko je iznio podatke o pokrivenosti hrvatskog uvoza s izvozom za vrijeme mandata premijera Andreja Plenkovića od 2017. do 2025. godine, istaknuvši kako smo sa 64,5 posto pokrivenosti uvoza s izvozom, sada došli na gotovo 52,5 posto.
"Unatoč osam milijardi eura u proteklih deset godina poticaja u poljoprivredu, mi dobivamo loše rezultate. Pitao sam tko prati gdje idu poticajna sredstva, koji je rezultat tih poticaja jer vidimo da rezultata nema. I za to nitko ne odgovara, a dapače, oni koji bi se trebali baviti ovom problematikom, promovirani su i idu na europski put", rekao je.
Upitan što to konkretno znači za građane, Ledenko je naveo kako građani u trgovinama vide strane proizvode koje uvozimo.
"Vlada ubire PDV, dobiva u svoju blagajnu novac i onda gasi minimalno požare, a građanima se ne piše dobro jer Hrvatska nije samodostatna i u toj nesamodostatnosti leže naši svi problemi", ocijenio je.
Poručio je kako je pitanje gdje su otišla poticajna sredstva ključno, dodavši kako nisu pala na plodno tlo, a nije uključena zajednica niti stručnjaci.
"Nešto radimo krivo, ali nastavljamo i dalje raditi krivo i to je problem", upozorio je Ledenko.
