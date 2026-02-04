Lalovac upozorava: Hrvatska ima dvostruko veću inflaciju od eurozone, mjere ne djeluju

"To znači da ono što je Vlada govorila da se administrativnim mjerama može pobijediti inflacija - ne može. To govori da još uvijek imamo duplo veću stopu inflacije nego što ima eurozona i da je to jedan ozbiljan strukturni problem, na što smo iz oporbe govorili da to nije problem oporbe, nego ozbiljan, strukturni problem koji će se morati rješavati dugo", rekao je Lalovac novinarima u Saboru u srijedu.