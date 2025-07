Pletenac: Tko je Thompsonova publika? Tražite je u pjesmi Vojka V...

Istina, imam malo drugačiji stav, a čujem da je tako bilo i na ovom koncertu. Da, u trenutku dok on izvodi glazbu to je sve u redu, to je uvježbano i to je da se razumijemo vrhunski uvježbano, ali u trenutku kad se on treba obratiti publici odjednom djeluje dosta stisnuto, tu onda nema karizme kakvu imaju neki drugi izvođači - pratite kako izgleda u tim trenucima neki drugi celebrity, Mick Jagger naprimjer, koji će dignut masu i zapalit je interakcijom između pjesama. Njegovoj masi je zapravo dovoljno ono što je poruka njegovih pjesama, ovo što on govori između njih manje-više, ali svi mi kažu da je energija na visokoj razini dok traje pjesma, a čim stane - odjednom se spusti. To je jako zanimljivo, s tim da možda u cijeloj priči i tu postoji namjera, kod njega ipak postoji tim oko njega koji ga je stvarao, to je nemoguće da netko stvori sam, to je jedan veliki tim oko njega koji vrlo kvalitetno i uspješno projektira njegovu pojavnost i njegov javni lik.