održano predsjedništvo

HSLS: Nastavljamo sudjelovati u radu vladajuće većine

N1 Info
08. ožu. 2026. 11:58
14:22
06.03.2026., Zagreb - Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o danasnjem glasovanju i ulasku u vladajucu vecinu govorio je Dario Hrebak . Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Na sjednici Predsjedništva Hrvatske socijalno-liberalne stranke razmotrena je politička situacija nastala nakon slučaja Dabro i nove parlamentarne većine te su doneseni zaključci, koje su iz stranke naveli u priopćenju.

  1. Predsjedništvo HSLS-a daje punu podršku predsjedniku stranke Hrebaku na stavovima koje je od početka iznosio u javnosti, a koji su bili vođeni principom političke odgovornosti i zaštite političkih standarda u javnom prostoru.
  2. HSLS je od samog početka jasno govorio da ovaj slučaj ne predstavlja sukob sa koalicijskim partnerima, već pitanje političke odgovornosti pojedinca. HSLS nema politički problem s HDZ-om, Domovinskim pokretom niti drugim članovima vladajuće koalicije, već isključivo sa ponašanjem zastupnika Dabre koje odstupa od standarda kojeg očekujemo od svakog člana vladajuće većine.
  3. Ulaskom novih zastupnika u vladajuću većinu potvrđena je stabilnost parlamentarne većine i vraćen fokus na provedbu programa Vlade Republike Hrvatske. Time je jasno da je pitanje vezano uz Josipa Dabru postalo isključivo interno pitanje njegove stranke, a ne Vlade RH.
  4. HSLS podržava jačanje vladajuće većine političkim akterima koji zastupaju umjerene i centrističke politike te na taj način dodatno doprinose stabilnosti i europskom političkom smjeru Hrvatske.
  5. HSLS ostaje dosljedan koalicijskom sporazumu i nastavlja konstruktivno sudjelovati u radu vladajuće većine. U izazovnim međunarodnim okolnostima i vremenu globalne nesigurnosti, stabilnost države i odgovorno vođenje politike ostaju naš prioritet. HSLS će i dalje davati podršku Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću u provođenju politika koje jačaju stabilnost, sigurnost i europski smjer Hrvatske.

HSLS će i dalje dosljedno zagovarati političku kulturu, odgovornost i principe koji jačaju povjerenje građana u institucije i demokratski poredak, navodi se.

Podsjetimo, nakon što se Dario Zurovec i službeno pridružio vladajućoj većini te postao 78. ruka u Hrvatskom saboru, medijima se obratio Hrebak i rekao da većina "ima dovoljno podrške da se zamijene i Dabro i HSLS."

Teme
Dario Hrebak HSLS

