Aleksiću još 2023. našli oružje: Optužen je, ali suđenje mu nije ni počelo

PU šibensko-kninska

Kristijan Aleksić (50), osumnjičen da je u Drnišu iz vatrenog oružja usmrtio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu, od ranije je poznat policiji i pravosuđu

Policija je danas potvrdila da je Aleksiću još 2023. godine pronađeno ilegalno oružje, ali kako doznaje Index, sudski postupak protiv njega do danas nije započeo.

Šibensko-kninska policija u priopćenju je navela da je osumnjičenik 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Optužnica potvrđena u studenom 2023. godine

Kako doznaje Index, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku je nakon zaprimljene policijske prijave u rujnu 2023. podiglo optužnicu protiv Aleksića. Općinski sud u Šibeniku tu je optužnicu službeno potvrdio studenoga 2023. godine.

Unatoč tome što je od potvrđivanja optužnice prošlo otprilike dvije i pol godine, suđenje Aleksiću zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja još uvijek nije počelo.