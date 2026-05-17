DORH se oglasio o ubojstvu u Drnišu

O ubojstvu 19-godišnjeg u Drnišu oglasilo se Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku. Dežurni zamjenik županijske državne odvjetnice u Šibeniku danas je, u suradnji s policijom, vodio očevid na mjestu događaja. Priopćenje prenosimo u cijelosti.
"Prema do sada utvrđenom proizlazi sumnja da je 16. svibnja 2026. godine, oko 23,00 sata, u Drnišu, 50-godišnji hrvatski državljanin (1976.) uispalio hitac iz vatrenog oružja u 19-godišnjeg hrvatskog državljanina (2007.), koji mu je dostavio naručenu hranu, uslijed čega je oštećenik zadobio ozljedu od koje je preminuo na mjestu događaja.
Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku naložilo je obdukciju smrtno stradale osobe.
Sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku podnesen je zahtjev za pretragu doma i drugih prostorija koje koristi osumnjičenik.
Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave šibensko-kninske nastavlja s provođenjem daljnjih mjera i radnji iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti počinjenja ovog kaznenog djela."
