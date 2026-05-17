Oglas

osumnjičeni još nije uhićen

DORH se oglasio o ubojstvu u Drnišu

author
N1 Info
|
17. svi. 2026. 16:37
17.05.2026., Drnis - Muskarac je pucanjem iz vatrenog oružja u subotu navecer na terasi obiteljske kuce ustrijelio 19-godisnjeg hrvatskog drzavljanina
Dusko Jaramaz/PIXSELL

O ubojstvu 19-godišnjeg u Drnišu oglasilo se Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku. Dežurni zamjenik županijske državne odvjetnice u Šibeniku danas je, u suradnji s policijom, vodio očevid na mjestu događaja. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Oglas

"Prema do sada utvrđenom proizlazi sumnja da je 16. svibnja 2026. godine, oko 23,00 sata, u Drnišu, 50-godišnji hrvatski državljanin (1976.) uispalio hitac iz vatrenog oružja u 19-godišnjeg hrvatskog državljanina (2007.), koji mu je dostavio naručenu hranu, uslijed čega je oštećenik zadobio ozljedu od koje je preminuo na mjestu događaja.

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku naložilo je obdukciju smrtno stradale osobe.

Sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku podnesen je zahtjev za pretragu doma i drugih prostorija koje koristi osumnjičenik.

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave šibensko-kninske nastavlja s provođenjem daljnjih mjera i radnji iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti počinjenja ovog kaznenog djela."

Teme
dorh drniš ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ