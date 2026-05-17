Ravnatelj policije o potrazi za bjeguncem u Drnišu: "Još ga nismo pronašli. Nije imao popis ljudi koje želi ubiti"

Kristijan Aleksić (50) u subotu navečer je u Drnišu na pragu svoje kuće upucao 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu.
Pripadnici specijalne jedinice policije još ga uvijek traže.
"Na okrutan način ugašen je život 19-godišnjeg mladića. Reakcija policije je bila žurna, sve raspoložive snage upućene su na teren, i iz susjednih policijskih uprava, interventna i specijalna policija. Kako je vrijeme išlo, tako smo planirali opsežne mjere kako bismo sve koordinirali. Radimo intenzivno, nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse koji su nam na raspolaganju. To ćemo raditi dok ga ne pronađemo - rekao je Milina, piše Jutarnji list.
Koristi sve, od dronova, helikoptera, do psa tragača. Milina je pozvao građane na oprez.
"U slučaju da naiđu na osobu za kojom se traga, nemojte joj ni slučajno prilaziti, odmah se udaljite na sigurno i obavijestite policiju na 192. Osoba je vjerojatno naoružana, još jednom pozivam da se odmah obavijesti policija."
Rekao je da je u eteru puno informacija koje treba pojasniti.
"Shvaćam interes medija da se sve provjeri, ali i mi to provjeravamo u ovakvim situacijama. Bilo koje moguće indicije i ugrožavajuće ponašanje. Ima dosta netočnih navoda, da je primjerice imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite da će ubiti, da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana. Policija je prema njemu imala ranijih postupanja, bilo je i pet pravomoćnih presuda, dvije su bile objedinjene u 15 godina zatvora, a dvije su bile uvjetne."
Milina kaže da su prije tri godine Aleksiću pronašli nezakonito oružje i prijavili ga za kazneno djelo, za što je podignuta optužnica.
Koje je vatreno oružje koristio?
"Ne mogu potvrditi da je automatska puška. Mogu potvrditi da su provedene dokazne radnje i da se radilo o ručno izrađenom vatrenom oružju, ali to nije automatsko oružje. I nisu u pitanju dvije vrste oružja već jedno", rekao je.
Milina ponavlja da nije bilo nijedne prijave ni saznanja o prijetnjama nakon 2023.
