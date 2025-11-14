HZJZ upozorava: Epidemija gripe počela neuobičajeno rano. 1070 oboljelih i 48 hospitaliziranih

Za sezonu 2025./2026. HZJZ je nabavio 420.000 doza cjepiva namijenjenih prvenstveno cijepljenju rizičnih skupina, a njihovo je cijepljenje još u tijeku. Nakon što bude procijenjeno da je većina pripadnika rizičnih skupina cijepljena, preostale doze bit će, kao i ranijih godina, ponuđene i ostalim zainteresiranim građanima. Osobe koje ne pripadaju rizičnim skupinama, a žele se cijepiti prije toga, trenutno cjepivo mogu nabaviti u ljekarnama s privatnim receptom obiteljskog liječnika.