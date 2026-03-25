HZJZ upozorava na opasne uređaje sve dostupnije djeci: "To nije igračka"

Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava kako su u posljednje vrijeme u prodaji sve dostupniji laserski pokazivači i drugi laserski uređaji koji mogu biti izuzetno opasni, osobito kada se nađu u rukama djece.
Oglas
"Iako se često prodaju kao igračke, bez jasnih upozorenja za korisnika, važno je naglasiti da laser nije i ne smije se smatrati igračkom. Prema važećim propisima Republike Hrvatske, uređaji koji emitiraju optičko zračenje, uključujući koherentno zračenje, kakvo proizvodi laser, podliježu pravilima o sigurnosti i zaštiti zdravlja", poručili su iz HZJZ-a.
"Pravilnik objavljen u Narodnim novinama (NN 3/2020) jasno uređuje mjere zaštite od optičkog zračenja, jer takvo zračenje može predstavljati rizik za zdravlje ljudi, osobito za oči i kožu. Uz navedeno, propisi o općoj sigurnosti proizvoda propisuju da se na tržište smiju stavljati isključivo sigurni proizvodi, odnosno proizvodi koji pri uobičajenoj ili razumno predvidivoj uporabi ne predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost potrošača", dodaje se.
"Usmjeravanje lasera u oči, prema licu, drugim osobama, životinjama, vozilima ili kroz prozore može dovesti do trajnih oštećenja vida i opasnih situacija s ozbiljnim posljedicama."
"Pozivamo javnost da obrati pozornost na predmete koje djeca donose u školu ili vrtić te da ne dopuštaju djeci korištenje laserskih uređaja. Također apeliramo na odrasle da svojim primjerom pokažu odgovorno ponašanje i da ne toleriraju korištenje lasera kao „igračke“ ili sredstva uznemiravanja drugih. U slučaju sumnje na ozljedu laserskim uređajem, odmah potražite liječničku pomoć! Ovaj poziv na oprez temelji se na važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske čiji je cilj zaštita zdravlja djece i svih građana. Prevencija i odgovornost zajednička su obveza svih nas", poručuje se.
"Laser nije igračka. Zaštitimo zdravlje svakog pojedinca!", zaključuju svoj apel javnosti iz HZJZ-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas