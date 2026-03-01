Oglas

Šibensko-kninska županija daje tisuću eura za treće i svako sljedeće dijete

Hina
01. ožu. 2026. 11:21
Šibensko-kninska županija priključila se brojnim lokalnim jedinicama koje daju potpore za rođenje djeteta, objavila je kako će dodjeljivati novčanu pomoć od tisuću eura za treće i svako sljedeće dijete rođeno od 1. siječnja ove godine.

Pravo na tu pomoć ima jedan od roditelja, hrvatski državljanin s prebivalištem u županiji, a i dijete mora imati prebivalište u županiji.

U slučaju razvoda, pravo pripada roditelju kojem je dijete povjereno na skrb ili koji živi s djetetom. Pomoć se ne može ostvariti ako je roditelju izrečena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom ili povjeravanje skrbi drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi.

Pomoć se jednako odnosi i na posvojenu djecu.

Rok za odnošenje zahtjeva za novčanu pomoć je šest mjeseci od rođenja djeteta, a pomoć se isplaćuje u roku od 30 dana od odluke županijskog Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

Šibensko-kninska županija u prošloj godini nije isplaćivala novčane potpore za rođenje djeteta, pokazuje analiza demografskih mjera u općinama, gradovima i županijama koju je provelo resorno Ministarstvo demografije i useljeništva.

