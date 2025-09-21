Oglas

Iz New Yorka

Grlić Radman u SAD-u: Što su Hrvati dalje od domovine, to su joj privrženiji

author
Hina
|
21. ruj. 2025. 16:07
U povodu sluzbenog posjeta ministra vanjskih poslova Drzave Izrael Gideona Sa'ara Republici Hrvatskoj, odrzana je zajednicka konferencija za medije
Neva Zganec/PIXSELL

Zajednica Hrvata u Sjedinjenim Američkim Državama dragocjen je most između dviju zamalja jer je snažna, dobro organizirana i okuplja desetke tisuća Hrvata, ocijenio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u nedjelju posjetivši hrvatske klubove u New Yorku.

Oglas

„Njihova predanost očuvanju jezika, vjere i kulture svjedoči da udaljenost ne slabi pripadnost nego je dodatno jača“, rekao je ministar Gordan Grlić Radman u objavi na X-u.

S američkim Hrvatima i njihovim potomcima susreo se u Hrvatskom kulturnom klubu Kardinal Stepinac i klubu „Hrvatska Zemlja“ u New Jerseyju, i s članovima Kluba bosanskih Hrvata i istarskih klubova grada New Yorka.

Istakao je da su ustrajni u čuvanju hrvatskog identiteta i promicanju imena svoje domovine daleko izvan njenih granica, na čemu im je zahvalio.

Grlić Radman boravi u Sjedinjenim Državama uoči 80. sjednice Opće skupštine UN-a u New Yorku, a tu je priliku iskoristio i za susret s predstavnicima mnogobrojne hrvatske dijaspore u SAD-u.

Teme
Gordan Grlić Radman Hrvatska SAD dijaspora

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ