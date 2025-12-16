Interventna policija u Supetru zbog murala s HOS-ovim grbom, Marković: "Odgovoran je Plenković"

"Ulica neće voditi grad i ništa se neće raditi samoinicijativno. Ovo što se događa preslika je stanja u državi, a za to je odgovoran Andrej Plenković i njegova vlast koja je dopustila da ovakvi pojedinci prolaze uz mlake reakcije iza kojih uvijek slijedi ‘ali’. Zahvaljujem policajcima s Brača na profesionalnoj i smirenoj reakciji te pozivam sve službe da osiguraju provedbu zakona i pravila, a ne da gradom pokušavaju upravljati ljudi u crnom, skriveni iza kapuljača, marama i crnih naočala", poručila je Marković.