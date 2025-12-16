"neće ulica voditi grad"
Interventna policija u Supetru zbog murala s HOS-ovim grbom, Marković: "Odgovoran je Plenković"
Danas je u Supetru na Braču zbog murala na mulu intervenirala ne samo lokalna, već i interventna policija iz Splita
Okupljeni građani spriječili su komunalne redare u uklanjanju spornih dijelova murala, a gradonačelnica pozvala na smirivanje tenzija, piše Dalmatinski portal.
Muralu u čast Nicoliera preko noći dodali HOS-ov grb
Sve je počelo prije petnaestak dana kada su navijači iscrtali mural s imenom Jean-Michela Nicoliera. Tvrde da su za to imali dozvolu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, pod čijom je nadležnošću mul. Međutim, iz Lučke uprave navode kako nikakav pisani zahtjev nisu zaprimili, pa tako ni dozvolu nisu mogli izdati. Unatoč tome, ime ubijenog branitelja ostalo je na mulu, jer su i Lučka uprava i gradonačelnica odlučile u tom dijelu progledati kroz prste.
Priča je dobila nastavak kada su navijači prije nekoliko dana odlučili nadopuniti mural. Preko noći su osvanuli amblem HOS-a te grbovi Vukovara i Škabrnje, što je izazvalo reakciju gradskih službi.
Marković: Nikakvu suglasnost nisu imali
Supetarska gradonačelnica Ivana Marković jutros je izdala nalog za uklanjanje dodataka, s posebnim naglaskom na HOS-ov amblem. Na teren su izašli komunalni redari, a pozvana je i policija kako bi im osigurala neometan rad.
Međutim, situacija se zakomplicirala kada su se na mulu okupili građani koji su se usprotivili brisanju murala. Zbog napetosti je u poslijepodnevnim satima iz Splita stigla i interventna policija.
"Nikakvu suglasnost nisu imali. Nakon što su napravili zastavu preko koje je ispisano ime Jean-Michela Nicoliera, što je ostavljeno, preko noći je dodan HOS-ov znak s natpisom 'Za dom spremni', kao i dodatni natpisi. Budući da je u komunalnom redu jasno propisano kako grafiti na području grada nisu dopušteni bez prethodne suglasnosti, odlučili smo ukloniti ono što je naknadno dodano uz prvotni grafit", objasnila je gradonačelnica Ivana Marković.
HOS-ov amblem je prebrisan, dok grbovi Vukovara i Škabrnje zasad nisu uklonjeni jer su komunalni redari bili spriječeni. Policija na kraju nije postupala jer nije došlo do narušavanja javnog reda i mira.
Marković: Gradom pokušavaju upravljati ljudi u crnom, skriveni iza kapuljača
Gradonačelnica je pozvala sugrađane na razum i smirivanje tenzija, a službe da rade svoj posao.
"Ulica neće voditi grad i ništa se neće raditi samoinicijativno. Ovo što se događa preslika je stanja u državi, a za to je odgovoran Andrej Plenković i njegova vlast koja je dopustila da ovakvi pojedinci prolaze uz mlake reakcije iza kojih uvijek slijedi ‘ali’. Zahvaljujem policajcima s Brača na profesionalnoj i smirenoj reakciji te pozivam sve službe da osiguraju provedbu zakona i pravila, a ne da gradom pokušavaju upravljati ljudi u crnom, skriveni iza kapuljača, marama i crnih naočala", poručila je Marković.
Grad Supetar izdao je i priopćenje za javnost u kojem se navodi kako podržavaju kreativnost i urbanu kulturu, ali da se svako djelovanje na javnim površinama mora provoditi u skladu sa zakonom. Ističu kako su se grafiti pojavili bez odobrenja, osobito u staroj gradskoj jezgri koja je pod konzervatorskom zaštitom, te da je za njihovu izradu neovlašteno korištena gradska električna energija.
U priopćenju se naglašava da će Grad uvesti jasna pravila za izradu murala i grafita, ali i da će svi sadržaji koji potiču netrpeljivost biti uklonjeni. S druge strane, grafit s motivom hrvatske zastave koji obilježava žrtvu Jean-Michela Nicoliera ostat će na svom mjestu.
"Pozivamo sve koji žele stvarati i ostaviti svoj umjetnički trag u prostoru grada da se obrate nadležnim službama Grada Supetra, predstave svoje ideje i projekte te ih realiziraju na zakonit, otvoren i odgovoran način. Javne površine pripadaju svima i upravo zato zahtijevaju dodatnu razinu odgovornosti", zaključuje se u priopćenju Grada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare