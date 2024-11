Kekin: Tek smo se zagrijali. Nemam nikakve dileme da dolazim u drugi krug. Dobit ću i Milanovića

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Kandidatkinja stranke Možemo! za Pantovčak Ivana Kekin komentirala je predsjedničke izbore, kandidate i političke aktualnosti.

Predsjednica nove generacije – vaš je slogan. Što to konkretno znači?

Predsjednica nove generacije koja će za razliku od svih dosadašnjih starih političkih garnitura i ovu kampanju, ali i mandat kad ga izborim koristiti za stvaranje saveza s građanima za zdravu Hrvatsku. Kad sam započinjala svoju kampanju postavila sam pitanje: Čemu služi država? Mi ovih dana vidimo da država po shvaćanjima nekih služi za to da se deset posto proračuna da mafiji. Istodobno, ja na terenu kad pričam s građanima redovito imam isti dojam, a to je da se većina u ovoj zemlji oko onih najvažnijih pitanja za građane itekako slaže i da mi stvarno imamo kapaciteta za zdravu Hrvatsku, rekla je Ivana Kekin za RTL.

Kekin priželjkuje sučeljavanja: Milanoviću je strategija da što manje govori, a Primorca je frka

Ali znate i sami koje su ovlasti predsjednika RH.

Apsolutno. I te ovlasti su itekako dovoljno široke da se na tome radi. Ali ih svi moji prethodnici nisu u dovoljno mjeri koristili. Znači, može se koristit za početak institucija da se o tome priča. Da se ne smišljaju životinjski nadimci za političke protivnike nego da se govori, recimo, o otimačini javnozdravstvenog sustava. Imate institut sazivanja izvanrednih sjednica Sabora. To se također nije koristilo gdje se također može recimo dati Saboru da preko ljeta dok je stanka propituje Zakon prema kojem je recimo Dragan Primorac ove godine dobio duplo više javnog novca nego prošle godine u svojoj privatnoj poliklinici.

Je li to ujedno razlog zašto mislite da predsjednik Milanović nije dobar predsjednik pa ste se eto vi kandidirali?

To je osnovni razlog. Mislim da je on pet godina propuštao govoriti o onome što većinu građana muči i što su njihovi problemi. No, nije jedini. On je za mene napravio neke neoprostive pogreške – od vraćanja odlikovanja Branimiru Glavašu, od sklapanja savezništva s Orbanom i Dodikom, od toga da je građane koji su branili pomorsko dobro od njegovog donatora koji je bespravno gradio u uvali Vruja zvao zavidnim parazitima. A vidimo i sada prema njegovom sloganu, koji je Tuđmanov slogan, da on ne može predstavljati novu generaciju. Meni se čini da je važno reći da probleme današnjice i sutrašnjice koje nas čekaju – neće nam to riješiti povratak u tuđmanizam.

Ono što je činjenica, barem prema svim podacima, prema svim anketama – on će ići u drugi krug. Hoćete li u tom slučaju, ukoliko vi ne budete s druge strane, podržati ipak Zorana Milanovića?

Ja ću biti s druge strane.

Što u slučaju da ne budete?

Ali, bit ću s druge strane. Sasvim sigurno.

Tko vam je od ovih kandidata koji su ponuđeni najbliži?

U kom smislu?

U svakom smislu. Koga biste zaokružili da vi niste na listiću?

Ali bit ću na listiću. Dakle, o tome vam govorim. Moja kampanja pokazuje trenutačno apsolutni rast u svim anketama koje postoje. Tek smo se zagrijali. Ostali stagniraju ili padaju. Nemam nikakve dileme da dolazim u drugi krug. Pretpostavljam da je tamo i Zoran Milanović, ali dobit ću i njega.

Premijer vam prigovara da udarate po Primorcu, ali ne i po Milanoviću. Znači li to da ste vi alibi kandidat?

Pa evo, večeras sam vrlo jasno udarala po Milanoviću, Ali mislim, gospodin Primorac je zaista utjelovljenje svega onoga protiv čega se ja u političkom životu borim. To je čovjek kojem država služi za to da mu jeftino renta stan, da mu ga potom proda budzašto, da ga on za dva dana proda za duplo, da napravi dugove svojim malverzacijama koje mi ove godine, svi građani, platimo 3,6 milijuna eura, a on odleprša kao ptičica. A da onda isto tako hrvatski građani u njegovoj privatnoj poliklinici plaćaju pretrage. Jer nemamo dovoljno aparata u javnom zdravstvu. A zašto nemamo? Jer smo spiskali na njegove stanove, njegov luksuz i njegove malverzacije

Što mislite o drugim kandidatima, možda bolje protukandidatkinjama, s obzirom na to da je među kandidatima koji su iskazali svoje ambicije za Pantovčak dosta i žena, primjerice o Mariji Selak Raspudić, koja prema anketama stoji bolje od vas.

Ona je, ja mislim, dosegnula svoj maksimum i ankete to sada pokazuju. Počeo je pad, ali generalno mislim da gospođa Selak Raspudić nije donijela ništa novo i da je ona zapravo kandidatkinja statusa quo što se tiče predsjedničke funkcije u Hrvatskoj. A ja mislim da mi trebamo predsjednicu nove generacije.

Kekin predstavila slogan i prioritete svog programa

Sami ste spomenuli korupciju u zdravstvu i slučaj Beroš koji je zapravo zgrozio sve. Kako uopće stati korupciji na kraj?

Dakle, ja znam da je slučaj Beroš zgrozio sve. I zaista je strašno kad čujemo da je sam vrh državne vlasti povezan sa podzemljem i mafijom i da podzemlje ministra zove ‘Mali’, da ugledni HDZ ovi liječnici sklapaju dealove, da glavni državni odvjetnik s podzemljem vozika po noći, pa laže javnosti, pa biva izglasan za glavnog državnog odvjetnika. No, ja vas podsjećam, govorim o korupciji i pogodovanju u zdravstvu četiri godine. Ja sam Plenkovića, svaki put kad je došao u Sabor suočila s vrlo konkretnim primjerima koji pokazuju da je Andrej Plenković legalizirao model otimačine javnog zdravstvenog sustava gdje se iz javnog zdravstvenog sustava kontinuirano i sve više i više prelijevaju novci različitim Draganima Primorcima, Draganim Švarcovima..

Ali vi ste liječnica. Jeste li ikad u svojoj karijeri primijetili, je li vam ikad ponuđeno na ovaj ili onaj način, direktan ili indirektan – ili nešto proguraj mi ovaj projekt ili dobit ćeš mogućnost za ovo itd. Jeste li ikada to osjetili, pa onda i prijavili?

Ja sam liječnica, psihijatrica, psihoterapeutkinja. Ja nikada nisam bila ovakva kakva jesam, kao i velika većina mojih kolega na moćnim pozicijama u zdravstvu gdje se dolazi tako da vrh stranke bira put. Dakle, ti moćnici koji sada padaju su redom hadezeovci i može Plenković ponavljati koliko god želi da korupcija ima ime i prezime. Ja vas pozivam, napravite istraživanje među građanima koje im ime i prezime pada na pamet kad se to kaže. Padaju im tri slova napamet – HDZ.

Da ste bili u prilici, prijavili bi?

Apsolutno da bi ih prijavila. Dakle, ja zaista smatram da je ključ mog političkog djelovanja i da bi se svi političari time trebali voditi – borba za javni interes i za opće dobro. Ovakve malverzacije su strašne i ono što je najgore je da zaista snižavaju povjerenje građana u javne institucije. A kad pogledate koje zemlje, u kojem zemljama ljudi najlošije žive, to su takve zemlje.

