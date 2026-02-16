Kekin smatra i da je neprihvatljiva relativizacija i umanjivanje veličanja, kako je rekla, najveće sramote u povijesti ove zemlje i da pritom to nema nikakve veze s time je li netko desno i lijevo, navija li za javno ili privatno zdravstvo, nego jedino ima veze s time poštujete li ili ne poštuje Ustav, zaključila je Kekin.