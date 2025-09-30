Izabran je novi predsjednik Ustavnog suda!

Ustavni sud o objavio je da su na današnjoj sjednici izabrani predsjednik i zamjenica predsjednika Ustavnog suda.
Oglas
Za predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske tajnim glasovanjem sa osam glasova izabran je prof. dr. sc. Frane Stanišić, kojem detverogodišnji mandat počinje teći 13. listopada 2025., istekom mandata sadašnjeg predsjednika dr. sc. Miroslava Separovića.
Za zamjenicu predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske imenovana je sa osam glasova izv. prof. dr. sc. Maša Marochini Zrinski na mandat od dvije godine koji počinje teći istekom sudačkog mandata zamjenika predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske dr. sc. Mati Arloviću.
Od trinaest sutkinja i sudaca Ustavnog suda glasovanju za predsjednika i zamjenicu predsjednika pristupilo je osam sudaca, dok ih je petero npustilo sjednicu prije glasanja.
Bakn sjednice medijima se obratio dosadašnji predsjednik USUD-a Miroslav Šeparović.
Šeparović nakon sjednice: Poslali smo snažnu poruku
"Kao što sam i najavio, održali smo sjednicu i izabrali novog predsjednika i novu zamjenicu. Novi predsjednik je profesor dr. Frane Staničić, a zamjenica izvanredna profesorica Marochinski Zrinski. Time smo poslali snažnu poruku da dvoje sudaca različitih svjetonazora mogu upravljati Sudom. Time pokazujemo stabilnost, ali i poruku političarima koji to komentiraju da će Ustavni sud suditi temeljem zakona i Ustava. Staničić stupa na dužnost 13. listopada, istekom mog mandata, a Marochinski Zrinski istekom dosadašnjeg zamjenika Mate Arlovića", kazao je Šeparović pa komentirao to što se petero sudaca odlučilo za napuštanje sjednice:
"Ponašanje petero sudaca je nedopustivo"
"Nažalost, petero sudaca napustilo je sjednicu. Za to nije bilo opravdanog razloga, po mom mišljenju. Predsjedniku ističe mandat i bez njega Ustavni sud ne može funkcionirati. Ništa se ne bi riješilo u deset ili 12 dana. Po meni, njihovo ponašanje je nedopustivo, ali oni su to tako izabrali i tu ništa ne možemo. Svi preostali suci su izabrali predsjednika tajnim, a predsjednicu javnim glasovanjem. Posljednjih dvadesetak dana su obavljene intenzivne konzultacije, razgovaralo se sa svima. Bio nam je potreban balans i htjeli smo poslati poruku. Zašto kolege nisu pristale na to, ne znam."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas