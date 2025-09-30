Drama na izboru Šeparovićevog nasljednika: Petero sudaca napustilo sjednicu!

"Nažalost, petero sudaca napustilo je sjednicu. Za to nije bilo opravdanog razloga, po mom mišljenju. Predsjedniku ističe mandat i bez njega Ustavni sud ne može funkcionirati. Ništa se ne bi riješilo u deset ili 12 dana. Po meni, njihovo ponašanje je nedopustivo, ali oni su to tako izabrali i tu ništa ne možemo. Svi preostali suci su izabrali predsjednika tajnim, a predsjednicu javnim glasovanjem. Posljednjih dvadesetak dana su obavljene intenzivne konzultacije, razgovaralo se sa svima. Bio nam je potreban balans i htjeli smo poslati poruku. Zašto kolege nisu pristale na to, ne znam."