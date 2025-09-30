IZBOR PREDSJEDNIKA
Drama na izboru Šeparovićevog nasljednika: Petero sudaca napustilo sjednicu!
Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović sazvao je sjednicu kako bi se izabrao njegov nasljednik, ali to neće biti jednostavno. Naime, petero sudaca Ustavnog suda napustilo je današnju sjednicu.
Lovorka Kušan, Goran Selanec, Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić i Biljana Kostadinov napustili su sjednicu.
Maša Marochinski Zrinski ostala je na sjednici, a upravo se ona, kako neslužbeno doznaje naša Nina Kljenak spominje kao moguća zamjenica predsjednika Ustavnog suda.
O razlozima ovog poteza ustavni sudac Andrej Abramović govorio je s našim Ivanom Hrstićem.
"Nismo sudjelovali jer smatramo da je preuranjeno. Trenutno se bira tri nova suca, a nakon toga postoji još dva tjedna roka i smatramo da je puno pametnije i oportunije pričekati ta dva tjedna, dok se ne dogovorimo. Morali bismo vidjeti tko su kandidati, koji su im programi i vizija, a ne da se to radi unaprijed. Ako se to radi unaprijed, biramo predsjednika za one koji u tome ne mogu sudjelovati. Nema razloga ne čekati da Sabor odradi svoje", rekao je Abramović.
Šeparović je rekao da ništa nije sporno u izboru na današnjoj sjednici.
"Do toga nismo došli. Došli smo do dnevnog reda, a da li je na njemu izbor predsjednika, bilo sada ili za dva tjedna, onda bi se pokrenulo to pitanje. Nismo to ni problematizirali, samo smo dobronamjerno apelirali da se pričeka dok Sabor ne napravi svoje. Prošli put to nije dobro prošlo i nema potrebe da se ponovi slična priča."
Što ako se ne izaberu suci na vrijeme?
"Onda bismo mogli pristupiti izboru predsjednika. Tek onda ćemo znati, kad u Saboru istekne rok. Ne možete pretpostaviti da se to neće učiniti."
Ako ovi koji su unutra obave sjednicu do kraja dnevnog reda?
"To ćemo saznati iz medija", zaključio je Abramović.
Na sjednici izabran novi predsjednik Ustavnog suda
Situaciju je komentirao i Šeparović.
"Kao što sam i najavio, održali smo sjednicu i izabrali novog predsjednika i novu zamjenicu. Novi predsjednik je profesor dr. Frane Staničić, a zamjenica izvanredna profesorica Marochinski Zrinski. Time smo poslali snažnu poruku da dvoje sudaca različitih svjetonazora mogu upravljati Sudom. Time pokazujemo stabilnost, ali i poruku političarima koji to komentiraju da će Ustavni sud suditi temeljem zakona i Ustava. Staničić stupa na dužnost 13. listopada, istekom mog mandata, a Marochinski Zrinski istekom dosadašnjeg zamjenika Mate Arlovića", kazao je Šeparović pa komentirao to što se petero sudaca odlučilo za napuštanje sjednice:
"Nažalost, petero sudaca napustilo je sjednicu. Za to nije bilo opravdanog razloga, po mom mišljenju. Predsjedniku ističe mandat i bez njega Ustavni sud ne može funkcionirati. Ništa se ne bi riješilo u deset ili 12 dana. Po meni, njihovo ponašanje je nedopustivo, ali oni su to tako izabrali i tu ništa ne možemo. Svi preostali suci su izabrali predsjednika tajnim, a predsjednicu javnim glasovanjem. Posljednjih dvadesetak dana su obavljene intenzivne konzultacije, razgovaralo se sa svima. Bio nam je potreban balans i htjeli smo poslati poruku. Zašto kolege nisu pristale na to, ne znam."
Nije ni tri minute prije sjednice znao da će je suci napustiti iako su mediji to neslužbeno znali mnogo ranije.
"Da, nisam znao. Zakazao sam je za danas, a svi su pozivnice dobili u petak."
Postoji opasnost da će Sud stalno biti podijeljen?
"Nažalost, to sad tako izgleda, ali nadam se da će se tenzije smiriti i da će svi kolege shvatiti da smo mi ustavni suci, a ne delegati političkih stranaka ili predsjednika Zorana Milanovića. Kad svi to shvate i kad se svi budemo ponašali u skladu Ustava i zakona, nadam se da će te prisutne stege popustiti."
Odbacio je teze o "žetončićima".
"To je sramotno ponašanje onih koji tako govore. Nema nikakvih žetona. Ni od koga se nije tražilo da pretrčava ili mijenja svjetonazor. Ne postoji vladajuća većina na Ustavnom sudu. To je pogrešna i kriva percepcija, uvjetovana zbog političkog aktivizma nekih naših sudaca i prihvaćena dijelom medija i akademske zajednice. Tako nešto uvredljivo je za Sud i suce. Naredno razdoblje će to pokazati. Ustavni suci su samostalni i neovisni, a izborom prestaje svaka veza sa strankama. Svi imaju svoje svjetonazore, ali su hrvatski ustavni suci i rade u skladu s Ustavom i zakonom."
Na kraju je javnosti poručio da Ustavni sud treba kritizirati, ali da u njega treba imati povjerenja.
"Političarima poručujem da se okane Ustavnog suda jer na njega nisu imali utjecaja, neće ni ubuduće."
Budući predsjednik Staničić odbio je davati izjave sve dok ne stupi službeno na dužnost 13. listopada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare