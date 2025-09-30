KRITIZIRAO KOLEGE
Miroslav Šeparović: Ponašanje sudaca koji su napustili sjednicu je nedopustivo
Na sjednici Ustavnog suda izabrani su novi predsjednik Frane Staničić i nova zamjenica Maša Marochini Zrinski. Mandat predsjednika počinje 13. listopada, a zamjenici kad završi mandat dosadašnjeg zamjenika Mate Arlovića.
Od 13 sutkinja i sudaca Ustavnog suda glasovanju za predsjednika i zamjenicu predsjednika pristupilo je osam sudaca, dok ih je petero napustilo sjednicu prije glasanja.
Medijima se na temu izbora nasljednika, ali i napuštanje sjednice, obratio dosadašnji predsjednik USUD-a Miroslav Šeparović.
"Pokazujemo stabilnost"
"Kao što sam i najavio, održali smo sjednicu i izabrali novog predsjednika i novu zamjenicu. Novi predsjednik je profesor dr. Frane Staničić, a zamjenica izvanredna profesorica Marochinski Zrinski. Time smo poslali snažnu poruku da dvoje sudaca različitih svjetonazora mogu upravljati Sudom. Time pokazujemo stabilnost, ali i poruku političarima koji to komentiraju da će Ustavni sud suditi temeljem zakona i Ustava. Staničić stupa na dužnost 13. listopada, istekom mog mandata, a Marochinski Zrinski istekom dosadašnjeg zamjenika Mate Arlovića", kazao je Šeparović pa komentirao to što se petero sudaca odlučilo za napuštanje sjednice:
"Nažalost, petero sudaca napustilo je sjednicu. Za to nije bilo opravdanog razloga, po mom mišljenju. Predsjedniku ističe mandat i bez njega Ustavni sud ne može funkcionirati. Ništa se ne bi riješilo u deset ili 12 dana. Po meni, njihovo ponašanje je nedopustivo, ali oni su to tako izabrali i tu ništa ne možemo. Svi preostali suci su izabrali predsjednika tajnim, a predsjednicu javnim glasovanjem. Posljednjih dvadesetak dana su obavljene intenzivne konzultacije, razgovaralo se sa svima. Bio nam je potreban balans i htjeli smo poslati poruku. Zašto kolege nisu pristale na to, ne znam."
Nije ni tri minute prije sjednice znao da će je suci napustiti iako su mediji to neslužbeno znali mnogo ranije.
"Da, nisam znao. Zakazao sam je za danas, a svi su pozivnice dobili u petak."
Postoji opasnost da će Sud stalno biti podijeljen?
"Nažalost, to sad tako izgleda, ali nadam se da će se tenzije smiriti i da će svi kolege shvatiti da smo mi ustavni suci, a ne delegati političkih stranaka ili predsjednika Zorana Milanovića. Kad svi to shvate i kad se svi budemo ponašali u skladu Ustava i zakona, nadam se da će te prisutne stege popustiti."
Odbacio je teze o "žetončićima".
"To je sramotno ponašanje onih koji tako govore. Nema nikakvih žetona. Ni od koga se nije tražilo da pretrčava ili mijenja svjetonazor. Ne postoji vladajuća većina na Ustavnom sudu. To je pogrešna i kriva percepcija, uvjetovana zbog političkog aktivizma nekih naših sudaca i prihvaćena dijelom medija i akademske zajednice. Tako nešto uvredljivo je za Sud i suce. Naredno razdoblje će to pokazati. Ustavni suci su samostalni i neovisni, a izborom prestaje svaka veza sa strankama. Svi imaju svoje svjetonazore, ali su hrvatski ustavni suci i rade u skladu s Ustavom i zakonom."
Na kraju je javnosti poručio da Ustavni sud treba kritizirati, ali da u njega treba imati povjerenja.
"Političarima poručujem da se okane Ustavnog suda jer na njega nisu imali utjecaja, neće ni ubuduće."
Budući predsjednik Staničić odbio je davati izjave sve dok ne stupi službeno na dužnost 13. listopada.
