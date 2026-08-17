KRITIZIRAO MOSKVU
Istaknuti ruski ekonomist smijenjen nakon upozorenja: "Nećemo pobijediti..."
Andrej Klepač, glavni ekonomist ruske državne razvojne korporacije VEB.RF, navodno je smijenjen 16. kolovoza, dan nakon što su ruski mediji opsežno prenijeli njegova upozorenja da Rusija gubi tehnološku i gospodarsku utakmicu sa Zapadom.
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Ruski neovisni medij The Bell objavio je 16. kolovoza da je Klepač smijenjen, pozivajući se na dvije osobe upoznate sa slučajem. Informacija je objavljena dva dana nakon što je The Moscow Times prenio dijelove Klepačevih izjava iz svibnja, koje su potom prenijeli i drugi ruski mediji.
Kyiv Independent nije mogao odmah neovisno provjeriti te navode. Klepač je, prema izvještajima, govorio na događaju koji je organizirao Nikitsky Club Moskovske burze.
Tada je rekao da Rusija neće moći dugoročno održati konkurenciju sa Zapadom ako se sukob nastavi te je predvidio da će se zemlja na kraju suočiti s društvenom krizom.
Prema jednom izvoru The Bella, čelnik VEB.RF-a Igor Šuvalov smijenio je Klepača nakon naloga koji je stigao "odozgo". Drugi izvor potvrdio je da je otkaz povezan s Klepačevim izjavama iz svibnja. The Bell je zatražio komentar od VEB.RF-a.
"Rusija neće pobijediti u ovom natjecanju iscrpljivanja"
Klepač je 12 godina bio glavni ekonomist VEB.RF-a. Prije dolaska u tu državnu razvojnu korporaciju desetljeće je proveo u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja. Ministarstvu se pridružio 2004. godine kao voditelj odjela za makroekonomske prognoze, a od 2008. do 2014. bio je zamjenik ministra gospodarskog razvoja. U tom je razdoblju radio pod ministrima Elvirom Nabiullinom, Andrejem Belousovom i Aleksejem Uljukajevim.
"Zaostajemo. Gubimo tehnološku i gospodarsku konkurenciju u svijetu. I, kao što sam već rekao, ne gubimo je samo od Kine i Sjedinjenih Država – u nekim aspektima gubimo je i od Ukrajine", rekao je Klepač.
"Ukrajinsko gospodarstvo je, naravno, djelomično uništeno, a postoji i demografska katastrofa. Ali opet, unatoč svemu, ukrajinsko gospodarstvo opstaje. Naravno, prima golemu financijsku pomoć. Uz tu potporu, njihova vojna potrošnja i vlastiti izdaci dosežu gotovo 50 posto našeg proračuna", citiran je.
"Nećemo pobijediti u ovom natjecanju iscrpljivanja", nastavio je Klepač. "Imamo iluziju da će se tamo sve urušiti. Nije se urušilo i neće se urušiti. Naši troškovi rastu."
"Vjerujem da se Rusija neće raspasti, ali gotovo sam siguran da ćemo doći do društvene krize", zaključio je. "Gospodarski se nećemo urušiti, ali nastavit ćemo sve više zaostajati, sa svim posljedicama koje to nosi", rekao je.
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