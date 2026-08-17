Klepač je 12 godina bio glavni ekonomist VEB.RF-a. Prije dolaska u tu državnu razvojnu korporaciju desetljeće je proveo u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja. Ministarstvu se pridružio 2004. godine kao voditelj odjela za makroekonomske prognoze, a od 2008. do 2014. bio je zamjenik ministra gospodarskog razvoja. U tom je razdoblju radio pod ministrima Elvirom Nabiullinom, Andrejem Belousovom i Aleksejem Uljukajevim.