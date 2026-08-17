Velika šteta
Boban: U požaru kod Omiša izgorjelo 106 vozila, 28 kuća, 45 plovila...
U požaru, koji je u noći s 13. na 14. kolovoza poharao područje Lokve Rogoznice i Omiša, u cjelosti je izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, te sedam gospodarskih, tri ugostiteljska i šest pomoćnih objekata obiteljskim kućama, izvijestio je u ponedjeljak župan splitsko dalmatinski Blaženko Boban.
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"Također u cijelosti izgorjelo je i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu," rekao je Boban za Hinu.
Po njegovim riječima djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i devet plovila.
Na upit je li bilo oštećenih maslinika, kazao je kako još nije obavljen uvid o štetama u poljoprivredi.
Objasnio je kako će nakon što se Grad Omiš očituje izvidima podnijeti zahtjev Stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode.
Podsjetio je kako je premijer Andrej Plenković obećao da će i Vlada pomoći u sanaciji prostora i objekata, te obeštećenja.
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