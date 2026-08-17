Oglas

Velika šteta

Boban: U požaru kod Omiša izgorjelo 106 vozila, 28 kuća, 45 plovila...

author
Hina
|
17. kol. 2026. 09:19
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Blaženko Boban
Ivana Ivanovic/PIXSELL

U požaru, koji je u noći s 13. na 14. kolovoza poharao područje Lokve Rogoznice i Omiša, u cjelosti je izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, te sedam gospodarskih, tri ugostiteljska i šest pomoćnih objekata obiteljskim kućama, izvijestio je u ponedjeljak župan splitsko dalmatinski Blaženko Boban.

Oglas

"Također u cijelosti izgorjelo je i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu," rekao je Boban za Hinu.

Po njegovim riječima djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i devet plovila.

Na upit je li bilo oštećenih maslinika, kazao je kako još nije obavljen uvid o štetama u poljoprivredi.

Objasnio je kako će nakon što se Grad Omiš očituje izvidima podnijeti zahtjev Stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode.

Podsjetio je kako je premijer Andrej Plenković obećao da će i Vlada pomoći u sanaciji prostora i objekata, te obeštećenja.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
blaženko boban omiš požar u omišu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ