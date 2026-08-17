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OPRAO ŠKODU

VIDEO / Vučić uoči kampanje glumi "običnog čovjeka": "Svađao sam se s crijevom i žetonima"

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N1info
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17. kol. 2026. 09:01
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vucic auto
Screenshot: Instagram

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimku posjeta samoposlužnoj autopraonici, u jednoj od svojih objava uoči početka predizborne kampanje.

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Vučić se u prvom dijelu snimke snimao tijekom vožnje, pojasnivši da je telefon prethodno postavio tako da ga ne mora držati u ruci.

"Namjestio sam telefon da može snimati jer ne mogu gledati u njega dok vozim. U svakom slučaju, imamo još mnogo toga napraviti, mnogo cesta popraviti i posebno pomoći ljudima koji ne žive u centru", poručio je.

Potom je u samoposlužnoj autopraonici oprao svoju Škodu Octaviju. Kako je i sam pokazao, pritom nije sve prošlo bez problema jer se mučio s crijevom i žetonima.

"Pokušao sam oprati automobil. Svađao sam se s crijevom i žetonima, na otirače sam zaboravio, ali na kraju je operacija bila djelomično uspješna. Pripreme za kampanju privode se kraju", objavio je Vučić.

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