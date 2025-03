Plenković komentirao razgovor Putina i Trumpa: “Ovo nikad neće biti politika Vlade”

Podijeli :

Josip Regovic/PIXSELL

Održala se sjednica Predsjedništva HDZ-a, a nakon sjednice previđena je izjava za medije premijera Andreja Plenkovića.

Izjavu Andreja Plenkovića pratimo UŽIVO na N1.

Premijer se osvrnuo na tragediju u Sjevernoj Makedoniji: “Izrazili smo spremnost, naše su službe u komunikaciji, čuli ste ministricu zdravstva, Hrvatska je spremna primiti još pacijenata, riječ je o mladim ljudima, ako do toga dođe sve će biti organizirano.”

Dodao je da nije stigao zahtjev za humanitarnom pomoći te da je razgovarao s makedonskim premijerom: “Ako bilo što možemo pomoći, mi ćemo pomoći, zbrinjavanje unesrećenih je najvažnije.”

Plenković je komentirao i prozivku od strane Tomislava Tomaševića zbog obnove od potresa: “Ne znam na što misli, sva sredstva koja su došla za obnovu Zagreba kanalizirana su putem Vlade. Sjećam se gradonačelnika i njegove svite iz Možemo nakon potresa, spavali su pred Saborom i zahtijevali donatorsku konferenciju potpuno neupućeni u mehanizme kako država članica traži sredstva za obnovu od potresa. Osigurali smo sredstva u Zagrebu za obnovu svih škola, bolnica, fakulteta…

“Puno bi bilo više korektnije i poštenije da se kaže hvala vam za sve što radite za Zagrepčane i za Banovinu”, dodao je.

Komentirao je i nove tramvaje u Zagrebu te gradnju stadiona: “To su sve projekti koje je sufinancirala Vlada.”

“Ako se zagrebačka vlast želi hvaliti da su oni to sve obnovili, oke. Kao što su priskrbili Zakon o igrama na sreću, a plod je prijedloga Vlade, a tako ćemo ih mi podsjetiti u kampanji da je sve ovo što vide Vlada koncipirala. Toliko velike investicije su politički odabiri Vlade, mi smo dogovorili masu sredstava.”

“Što se tiče stadiona Maksimira, to je pola pola”, dodao je.

Rekao je kako Vlada podržava sve kolektivne sportove te da će se to nastaviti i u Zagrebu i ostalim krajevima Hrvatske.

Komentirao je i štrajk u školama: “Žao mi je što su ta tri sindikata odlučila organizirati štrajk, nama su najbitniji učenici koji žele ići u školu, roditelji koji očekuju da taj proces bude nesmetan.”

Ponovio je da je Vlada pokušala donijeti pravičan sustav plaća te da je taj proces zahtjevan: “Tu nema savršene formule da nitko nema primjedbi, međutim nakon toliko velikih povećanja, plaća u obrazovanju su od 2016. do danas rasle između 80 i 100 posto neto, automatski otpada teza da je inflacija pojela rast plaća, nije. ”

“Najveći sindikat u obrazovanju nije za štrajk, ne postoji jedinstvo. Da je sve tako loše postojala bi unisiona potpora, nema je. Ministri su najavili da Vlada neće platiti ovaj štrajk, donijet ćemo odluku na telefonskoj sjednici Vlade da taj štrajk neće biti plaćen.”

“Ja sam cijelo vrijeme tu i mi smo razgovarali cijelo vrijeme, uvijek sam spreman na razgovor”, dodao je Plenković.

Komentirao je razgovor između Vladimira Putina i Donalda Trumpa: “Vidjet ćemo što je bio sadržaj razgovora. Trump sebe vidi kao mirotvorca i onoga tko je u stanju zaustaviti rat i on sad projicira tu ulogu SAD-a na Ukrajinu i Bliski istok. Imam dojam da je njemu najvažnije da pokaže da je on taj koji je osigurao mir. Ako dođe do primirja i mirovnog procesa koji će rezultirati time da će ruska agresija na Ukrajinu biti nagrađena ukrajinskim teritorijem, onda je to jako loše i to nikad neće biti politika naše Vlade.”

“Trebali bismo postaviti pitanje treba li predsjednik Republike biti suzdržan na događaju gdje je on, ako smo mi ne slažemo, nisam primijetio da je to slučaj. To bi trebalo biti u oba smjera. Imali smo nekoliko kontakata, ali nisam primijetio da se slažemo oko strateških stvari”, kazao je Plenković.

Uskoro više…

