Iznenada preminuo poznati splitski ugostitelj i glazbenik

Iznenada je preminuo Frane Delić Cipa, splitski ugostitelj i vlasnik restorana Pinku Fish & Wine na Obrovu kraj ribarnice.
Njegov mali restoran bio je jedno od onih mjesta u gradu gdje bi se zastalo, srelo nekog poznatog, a Cipa, poznato lice i istinski domaćin, s prepoznatljivim osmijehom pozdravljao bi s "Evala, šta ima, kako je i pomalo", piše Dalmatinski portal.
Frane Delić Cipa bio je poznat i na domaćoj glazbenoj sceni kao član benda Wizard of Stone Mountain, a svirao je i u pratećem bendu Sinovi Alejuandra Buendije (Saša Antić iz TBF-a).
Navode kako je Split ovim preranim odlaskom izgubio čovjeka koji je za sobom ostavljao trag vedrine i kreativnosti – i koji je znao živjeti taj grad punim plućima.
Stoga je današnja vijest šokirala mnoge koji su ga poznavali.
