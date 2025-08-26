Oglas

Tužna vijest

Iznenada preminuo poznati splitski ugostitelj i glazbenik

N1 Info
26. kol. 2025. 13:58
Frane Delić Cipa
Screenshot/Dalmatinski portal

Iznenada je preminuo Frane Delić Cipa, splitski ugostitelj i vlasnik restorana Pinku Fish & Wine na Obrovu kraj ribarnice.

Njegov mali restoran bio je jedno od onih mjesta u gradu gdje bi se zastalo, srelo nekog poznatog, a Cipa, poznato lice i istinski domaćin, s prepoznatljivim osmijehom pozdravljao bi s "Evala, šta ima, kako je i pomalo", piše Dalmatinski portal

Frane Delić Cipa bio je poznat i na domaćoj glazbenoj sceni kao član benda Wizard of Stone Mountain, a svirao je i u pratećem bendu Sinovi Alejuandra Buendije (Saša Antić iz TBF-a).

Navode kako je Split ovim preranim odlaskom izgubio čovjeka koji je za sobom ostavljao trag vedrine i kreativnosti – i koji je znao živjeti taj grad punim plućima.

Stoga je današnja vijest šokirala mnoge koji su ga poznavali.

Frane Delić Cipa

