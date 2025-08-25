Proglašen je najstresniji grad na svijetu: Gužve su nesnosne, sve se papreno naplaćuje, a turisti samo pristižu

Foto / Pixabay

Pariz je grad čiji obilazak iscrpljuje i izaziva stres zbog prevelikih gužvi turista, pa je nemoguće opustiti se u razgledavanju znamenitosti. Grad svjetlosti, umjetnosti i mode, koji obuhvaća sve što čovjek može i ne može zamisliti. Grad u kojem se čak i osmijeh naplaćuje.

U nedavnoj studiji koju je provela tvrtka "Dipndive", a koja je obuhvatila 51 parametar života i turizma u gradovima svijeta, pratili su se čimbenici poput stresa, onečišćenja, buke, kvalitete zraka, stope kriminala, gužvi u prometu i troškova života, prenosi nova.rs.

Velika koncentracija turista

Na vrhu popisa najstresnijih destinacija našao se Pariz, koji godišnje ugosti više od 47,5 milijuna turista na prostoru od svega 105 četvornih kilometara. To ga čini deset puta gušćim od New Yorka.

Iako je Pariz dobio prosječne ocjene u kategorijama vremenskih uvjeta i sigurnosti, upravo je velika koncentracija posjetitelja bila presudna da ponese titulu najstresnijeg grada za turističke posjete.

Na drugom mjestu našao se Hanoi, glavni grad Vijetnama, koji je zabilježio najvišu razinu vlažnosti među analiziranim gradovima, što ga svrstava među fizički najneugodnija odredišta. Mnogi posjetitelji grada isticali su da im smetaju gužve i visoka temperatura.

Kineski Šangaj zauzeo je treću poziciju na popisu stresnih gradova, koji godišnje posjeti 300 milijuna turista, s gustoćom od 47.318 posjetitelja po četvornom kilometru. Grad se našao među 20 najgorih kada su u pitanju stres i stopa kriminaliteta.

Najopušteniji grad je Dubai

Istraživanja su pokazala da oni koji se žele odmoriti i izbjeći stres trebaju posjetiti Dubai, koji godišnje privuče 17,1 milijun turista. Zbog odličnog urbanističkog rasporeda gužva je neprimjetna. Dubai se izdvaja najnižom stopom kriminala među analiziranim destinacijama.

Ako želite mir, posjetite München i Melbourne

Na drugom mjestu među najopuštenijim gradovima našao se München u Njemačkoj, koji bilježi nisku stopu kriminala, dobre vremenske uvjete i relativno umjeren broj turista, što ga čini mirnijim odredištem u usporedbi s drugim europskim gradovima.

Drugo mjesto na popisu gradova s najnižom gustoćom turista zauzima i Melbourne u Australiji s 1.265 posjetitelja po četvornom kilometru. Klima je blaga, a vlažnost zraka dobra.

Grad nudi dovoljno prostora za odmor i opuštanje, uz mogućnost uživanja u znamenitostima bez velikih gužvi.

Istraživanje potvrđuje da stres na putovanjima nije povezan samo s udaljenošću ili cijenom, nego često ovisi o atmosferi grada, broju turista i osnovnim uvjetima boravka.

Turizam i otpor stanovništva u Parizu

Prekomjerni turizam postao je vidljiv problem u nekim dijelovima grada, osobito na Montmartreu. Nakon Olimpijskih igara 2024., mještani su se žalili na gubitak identiteta naselja, rast cijena i zagušenost.

Skupina "Živi Montmartre" pozvala je gradsko vijeće da poduzme strože mjere protiv pretvaranja stanova u turistički smještaj.

Inače, pariški radni ritam zapravo je sporiji nego u drugim europskim prijestolnicama.