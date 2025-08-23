VIDEO / Kardinal čitao imena djece koju je IDF ubio u Gazi. Trebalo mu je sedam sati

Kardinal Matteo Zuppi, predsjednik Talijanske biskupske konferencije, predvodio je u četvrtak, 14. kolovoza, sedmosatno molitveno bdjenje u Marzabottu, Italija, čitajući naglas imena svakog djeteta ubijenog u izraelskoj agresiji na Gazu od početka rata 2023. godine.
„Izgovaramo njihova imena jedno po jedno. Ona nas pozivaju da se svi predanije i s većom mudrošću i strašću obvezujemo tražiti i nastaviti putem mira,“ rekao je Matteo Zuppi na početku bdjenja, održanog uoči svetkovine Velike Gospe.
Bdjenje je upriličeno u parku Monte Sole u Marzabottu, nedaleko od Zuppijeve biskupije u Bologni. Mjesto nosi snažnu simboliku – u ruševinama crkve Casaglia, koju su nacisti razorili 1944. ubivši gotovo 800 ljudi, među njima i djecu.
Tijekom bdjenja Zuppi i deseci članova biskupije čitali su imena i godine starosti 16 izraelske djece ubijene u Hamasovom napadu 7. listopada 2023., zajedno s imenima 12.211 palestinske djece koja su poginula u Gazi do 25. srpnja 2025. Izraelska imena potjecala su iz vladinih izvora, dok je popis palestinske djece sastavio Ministarstvo zdravstva u Gazi. Dokument je imao 469 stranica i njegovo je čitanje trajalo približno sedam sati.
„Ovo je čin sjećanja, poziv na pozornost, s ovoga mjesta koje je uvijek bilo mjesto patnje i sjećanja na sve žrtve,“ rekao je kardinal.
Inicijativu su organizirali Mala obitelj Navještenja, monaška zajednica koja njeguje uspomenu na nacistički pokolj, i Škola mira u Monte Soleu, institucija posvećena promicanju mira i tolerancije.
„To je uporna molitva da rat prestane, da oružje utihne, da prevlada čovječnost,“ dodao je Zuppi.
Zuppi, koji služi i kao mirovni izaslanik pape Franje u Ukrajini, ranije je posredovao u razmjenama talaca i pomogao u ponovnom spajanju ukrajinske djece s njihovim obiteljima. Smatran je i mogućim kandidatom za papinstvo tijekom konklava na kojem je izabran papa Lav XIV.
Katolički poglavari sve glasnije progovaraju protiv agresije na Gazu dok broj žrtava raste, a humanitarna kriza se pogoršava. Tako je 4. kolovoza Međunarodna unija viših redovničkih poglavarica, koja okuplja poglavarice ženskih redovničkih zajednica, pozvala na dan posta i molitve tražeći „pravdu i pomirenje“.
Fra Gabriel Romanelli, župnik jedine katoličke župe u Gazi, opisao je aktualnu krizu: „Situacija je i dalje vrlo ozbiljna: bombardiranja su posvuda, ima mrtvih i ranjenih, razaranja. Opasnost kojoj je izloženo cjelokupno stanovništvo izaziva golem strah među civilima.“ Župa Svete Obitelji u Gazi posljednji je put bombardirana 13. srpnja, pri čemu su ubijene tri žene koje su ondje potražile utočište.
