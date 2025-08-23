VIDEO / Kardinal čitao imena djece koju je IDF ubio u Gazi. Trebalo mu je sedam sati

Tijekom bdjenja Zuppi i deseci članova biskupije čitali su imena i godine starosti 16 izraelske djece ubijene u Hamasovom napadu 7. listopada 2023., zajedno s imenima 12.211 palestinske djece koja su poginula u Gazi do 25. srpnja 2025. Izraelska imena potjecala su iz vladinih izvora, dok je popis palestinske djece sastavio Ministarstvo zdravstva u Gazi. Dokument je imao 469 stranica i njegovo je čitanje trajalo približno sedam sati.