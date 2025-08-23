U Gazi su poljske bolnice postale "prva linija preživljavanja"

REUTERS/Hussam Al-Masri

Poljske bolnice su prva linija preživljavanja – krhke, improvizirane, ali nezamjenjive. U tim šatorima ranjeni u Gazi čekaju njegu koja se nekada pružala u potpuno opremljenim bolnicama, piše Al Jazeera iz ratne zone u Gazi.

Ti šatori nisu ni trajni ni dovoljni. Ali bez njih, nebrojeni životi bili bi izgubljeni, piše Al Jazeerin dopisnik iz Gaze.

Te improvizirane bolnice postoje jer je izraelskim napadima razoren zdravstveni sustav Gaze. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je 94 posto bolnica u Gazi oštećeno ili uništeno.

Humanitarne organizacije upozoravaju da se sustav urušio. Kako potražnja raste, a bolnice posustaju, improvizirani šatori u Gazi postali su ključni.

Zdravstveni sustav u Gazi nalazi se u slobodnom padu i sada su šatori postali spas. Za ranjene, to je preživljavanje na rubu katastrofe.

Podsjetimo, UN je jučer u Gazi službeno proglasio glad, dok se broj žrtava nakon izraelskih napada popeo na 19 od subote rano ujutro.