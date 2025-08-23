Oglas

Humanitarna katastrofa

U Gazi su poljske bolnice postale "prva linija preživljavanja"

author
N1 Info
|
23. kol. 2025. 08:57
Beds sit in a flooded field hospital after sewage water inundated the emergency department of Nasser Hospital, in Khan Younis, southern Gaza Strip, August 14, 2025.
REUTERS/Hussam Al-Masri

Poljske bolnice su prva linija preživljavanja – krhke, improvizirane, ali nezamjenjive. U tim šatorima ranjeni u Gazi čekaju njegu koja se nekada pružala u potpuno opremljenim bolnicama, piše Al Jazeera iz ratne zone u Gazi.

Oglas

Ti šatori nisu ni trajni ni dovoljni. Ali bez njih, nebrojeni životi bili bi izgubljeni, piše Al Jazeerin dopisnik iz Gaze.

Te improvizirane bolnice postoje jer je izraelskim napadima razoren zdravstveni sustav Gaze. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je 94 posto bolnica u Gazi oštećeno ili uništeno.

Humanitarne organizacije upozoravaju da se sustav urušio. Kako potražnja raste, a bolnice posustaju, improvizirani šatori u Gazi postali su ključni.

Zdravstveni sustav u Gazi nalazi se u slobodnom padu i sada su šatori postali spas. Za ranjene, to je preživljavanje na rubu katastrofe.

Podsjetimo, UN je jučer u Gazi službeno proglasio glad, dok se broj žrtava nakon izraelskih napada popeo na 19 od subote rano ujutro.

Teme
Gaza Izrael genocid u gazi glad u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć zionizam

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ