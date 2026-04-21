PLJUŠTE KAZNENE PRIJAVE
Izvlačenje novca iz sportskih saveza nije izolirani slučaj, teško je povjerovati da nitko ništa nije znao
Nakon niza sportskih saveza u kojima se provjerava poslovanje, na red je došao i Hrvatski šahovski savez. Podnesena je kaznena prijava protiv bivšeg glavnog tajnika, a u fokusu je i razdoblje dok je Savez vodio današnji ministar Tomislav Ćorić.
Nakon Hrvatskog skijaškog, judo i odbojkaškog saveza, pod povećalom USKOK-a zbog sumnji na malverzacije našao se i Hrvatski šahovski savez. Iz Saveza su potom priopćili da su protiv bivšeg glavnog tajnika podnijeli kaznenu prijavu.
Prijavljeni bivši glavni tajnik Alojzije Janković nije odgovarao na naše pozive, no reagirao je pisanim priopćenjem.
Na čelu Hrvatskog šahovskog saveza od studenoga 2024. do odlaska na ministarsku dužnost bio je Tomislav Ćorić.
"Jedna od prvih aktivnosti koje smo pokrenuli je bila interna istraga. Interna revizija još uvijek traje, ali rezultati su rezultirali radnjama koje savez pokreće prema pojedincima", poručio je ministar Ćorić.
U fokusu su i povećana sponzorska sredstva HEP-a u tom razdoblju, na čijem je čelu bio Ćorićev kum.
"Sa tim šahovskim savezom je bilo jako puno problema praktički od sredine 2021. do kraja 2024. nisu imali tijela sukladno postojećim propisima, nisu mogli donositi zakonite odluke. U 2024. godini bilo je osam inspekcijskih nadzora s deset rješenja i dva prekršajna naloga za nepostupanje. Stabilizacija se dogodila tek kada je Ćorić izabran za šefa i od tada savez funkcionira po svim propisima i nismo imali nikakve prijave", izjavio je ministar Tonči Glavina.
"Parazitski savezi"
Oporba tvrdi da je za stanje u sportskim savezima odgovoran HDZ. Marijana Puljak od resornog ministarstva zatražila je svu dokumentaciju.
"Ovo zaista nisu sportski savezi, ovo su politički parazitski savezi gdje parazitiraju na uspjehu pravih sportaša koji se godinama muče, bude se ujutro u pet sati kako bi ostvarili neki uspjeh", naglasila je Puljak.
Dugogodišnji potpredsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Goranko Fižulić je za N1 izjavio da izvlačenje novca traje "oduvijek" i da se ne može reći da se to nije znalo jer su svi znali.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
