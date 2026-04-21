Oglas

NAKON UNUTARNJEG NADZORA

Šahovski savez podnio prijavu protiv bivšeg glavnog tajnika, objavili razloge

author
N1 Info
|
21. tra. 2026. 12:30
PXL_011219_26987382.jpg
Sanjin Strukic / Pixsell / ilustracija

Hrvatski šahovski savez objavio je da je nadležnom državnom odvjetništvu podnio kaznenu prijavu protiv bivšeg glavnog tajnika Alojzija Jankovića.

Oglas

Kako navode u priopćenju objavljenom na njihovim službenim stranicama, podnijeli su prijavu zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela, uključujući pronevjeru, prijevaru te prijevaru u gospodarskom poslovanju.

"Kaznena prijava podnesena je temeljem nalaza višemjesečnog unutarnjeg nadzora te dodatno utvrđenih nepravilnosti u financijskom poslovanju Saveza u razdoblju obnašanja dužnosti bivšeg glavnog tajnika", poručili su.

Također, Alojziju Jankoviću, koji je dužnost glavnog tajnika obnašao od 2016. godine, dana 21. svibnja 2025. uručen je otkaz ugovora o radu zbog teških povreda obveza iz radnog odnosa, sukladno odlukama Izvršnog odbora i Skupštine Hrvatskog šahovskog saveza.

"Hrvatski šahovski savez naglašava kako je podnošenje kaznene prijave poduzeto radi zaštite imovine Saveza, osiguravanja zakonitosti poslovanja te očuvanja integriteta i transparentnosti u radu. Savez će u potpunosti surađivati s nadležnim institucijama te će o svim daljnjim relevantnim okolnostima pravodobno obavještavati javnost", zaključili su.

Ova objava dolazi nakon što je jutros gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio dokumente o malverzaciji u tom savezu na Facebooku.

Teme
alojzije janković hrvatski šahovski savez hšs

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ