Jakšić: Ovo će očito bit izbori u kojima će se slati jedna jasna poruka

Potpredsjednik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je pričao o lokalnim izborima, ali se prvo osvrnuo na bespravnu gradnju odnosno uhićenja povodom toga.

“Teško mi je zauzeti stranu je li nešto presedanski ili uobičajeno, ali ono što je činjenica je da ogromnu sumnju prema tome budi jedna druga strana, a to je da mi svi znamo da Jadran nažalost vrvi upravo takvom bespravnom gradnjom“, kaže Jakšić.

Odgovorio je i hoće li ovi događaji odnosno uhićenja ozbiljno utjecati na rezultate lokalnih izbora.

“Taj sud će na kraju dati građani. Ostavimo tu odluku njima. Iz kuta SDP-a mi se izbora ne pribojavamo”, smatra Jakšić.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji ruši se bespravna gradnja

Glavne teme lokalnih izbora

“U Dalmaciji će bespravna gradnja sigurno biti jedna od važnijih tema, ali ovo će biti jako zanimljivi lokalni izbori. Kao i do sada sigurno je da će se propitivati lokalne teme, no ono što je velika razlika u odnosu na izbore prije četiri ili osam godina je to da sam siguran da građani vide da je smjer u kojem je Hrvatska krenula apsolutno promašen. Ovo će očito bit izbori u kojima će se slati jasna poruka a to je promijenimo na lokalnim izborima 2025. Hrvatsku da bismo je nastavili mijenjati na sljedećim parlamentarni izborima i da bismo bili u stanju pobijediti HDZ. Uvjeren sam da građani to prepoznaju i da idemo u tom smjeru”, kaže Jakšić.

Jakšić je komentirao i je li ono što se kandidatima SDP-a u Varaždinu i Dubrovniku stavlja na teret udar prema SDP-u.

“Definitivno je da se postavlja pitanje samog tajminga, ali što god se događalo naši kandidati će na tim izborima pobijediti”, uvjeren je Jakšić.

Strategija SDP-a

“Postoji taktika, a postoji i strategija i osobnost naših kandidata, ali ono što je sigurno je da tamo gdje nemamo do sada vlasti ili nismo dio vladajuće većine imamo jednu drugačiju taktiku pristupa tim izborima”, otkriva Jakšić.

SDP-ov postupak za smjenu Turudića

Komentirao je i inicijativu oko glavnog državnog odvjetnika.

“Inicijativa je predana i čekamo kad će doći na dnevni red saborske rasprave”, zaključio je.

