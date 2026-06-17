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do 1. srpnja

Janaf produžio licencu za transport nafte NIS-u

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Hina
|
17. lip. 2026. 13:45
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07.05.2026., Zagreb - JANAF terminal Zitnjak. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Janaf je osigurao produženje licence Ureda za nadzor inozemne imovine američkog ministarstva financija (OFAC) za transport nafte srpskom NIS-u, s važenjem do 1. srpnja 2026. godine, izvijestio je Janaf u srijedu.

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Prema ranijim izvještajima, srpska naftna tvrtka jučer je dobila produljenje licence OFAC-a za nastavak rada, a za potpunu nesmetanu opskrbu Srbije naftnim derivatima bilo je potrebno da odgovarajuću licencu dobije i Janaf.

Janaf je priopćio da je u suradnji s vladom i posredstvom svojih američkih odvjetnika, osigurao produženje licence OFAC-a, čime se nastavlja kontinuitet poslovanja u skladu s međunarodnim regulatornim okvirom i važećim mjerama.

Srbijanska vlada potpisala je jučer dioničarski ugovor s mađarskim MOL-om o budućem upravljanju NIS-om koji će, pod uvjetom da MOL uspješno otkupi udio Gazpromnjefta u NIS-u i da to odobri OFAC, omogućiti mađarskoj kompaniji da postane većinski vlasnik NIS-a.

Teme
janaf nis

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