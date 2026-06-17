Janaf produžio licencu za transport nafte NIS-u

Srbijanska vlada potpisala je jučer dioničarski ugovor s mađarskim MOL-om o budućem upravljanju NIS-om koji će, pod uvjetom da MOL uspješno otkupi udio Gazpromnjefta u NIS-u i da to odobri OFAC, omogućiti mađarskoj kompaniji da postane većinski vlasnik NIS-a.