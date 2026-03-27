Je li EPPO "stjerao u kut" i Hrvatski skijaški savez?

Dok se čeka službeno rješenje o otvaranju istrage protiv Vedrana Pavleka i ostalih čelnika Hrvatskog skijaškog saveza (HSS), ključno pitanje koje se nameće u pravosudnim krugovima jest: tko je zapravo pokrenuo lavinu?
Iako domaće institucije naglašavaju vlastiti angažman, dio informacija upućuje na to da je put do zagrebačkog ureda Skijaškog saveza možda vodio i preko Italije, odnosno ureda Europskog javnog tužitelja (EPPO).
Istraživačka novinarka Ana Raić u programu N1 Studio uživo kod Hrvoja Krešića rasvijetlila je pozadinu slučaja koji bi mogao otvoriti nova pitanja na relaciji DORH - EPPO.
Operacija "Nebula": Od talijanskih kontroverznih poduzetnika do hrvatskih skijaša
Iako se u javnosti barata informacijom da je sve krenulo uhićenjem logističara HSS-a Nenada Erora s torbom punom gotovine na granici s Italijom, postoji mogućnost da je taj događaj bio tek "finalizacija" šire europske operacije.
"Postoji jasna poveznica između slučaja koji je otkrilo europsko tužiteljstvo, tzv. operacije Nebula, i ovog skandala", ističe Raić. Naime, jedna od uhićenih osoba, slovačka državljanka, izravna je spona između fiktivnih tvrtki koje su godinama ispostavljale račune HSS-u i lanca poreznih utaja koji je inicijalno krenuo iz Italije. Tamošnji istražitelji sumnjaju da su kontroverzni poduzetnici, navodno povezani s mafijaškim strukturama, koristili mrežu fiktivnih tvrtki za pranje novca i umanjenje poreznih obveza.
Iako se u ovom slučaju ne radi o izravnoj krađi europskih sredstava, EPPO je nadležan za prekogranične porezne prijevare teže od deset milijuna eura. S obzirom na to da je iz HSS-a, prema sumnjama, izvučeno gotovo 30 milijuna eura, a dio faktura išao je preko međunarodnih računa, europski tužitelji imali su zakonsku osnovu za djelovanje.
Činjenica da su dokazi o fiktivnim računima i sumnjivoj Slovakinji prvo prošli kroz filtre talijanskih i europskih istražitelja sugerira da je domaće pravosuđe bilo prisiljeno reagirati tek nakon što su informacije o "torbama s kešom" i "popisima za isplatu" postale prevelike da bi ostale u ladici.
"Prazna blagajna" dok se novac trošio na luksuz
Dok su roditelji vrhunskih skijaša, poput obitelji Ljutić, godinama slušali opravdanja o "praznim pipama" i nedostatku sredstava, istražitelji sumnjaju da se novac prelijevao u privatne nekretnine, spominje se luksuzna vila Vedrana Pavleka u Španjolskoj, čija je prodaja navodno ubrzana neposredno prije izbijanja afere, crne fondove, prema navodima Ane Raić, godinama su se plaće i naknade unutar Saveza isplaćivale u gotovini, čime su se sustavno izbjegavala davanja državi, te privatni luksuz. Istražiteljima je već sada jasno da se službenim karticama kupovala markirana roba najvišeg cjenovnog ranga za potrebe "trećih osoba".
Propust revizije i institucionalni otpor
Posebno zabrinjava podatak da je renomirana revizorska kuća godinama potpisivala financijska izvješća HSS-a bez većih primjedbi. Ako su europski istražitelji kroz "more lažnih faktura" uspjeli detektirati kriminalni obrazac, postavlja se pitanje zašto to nisu učinile domaće kontrolne institucije.
"Ovo potvrđuje sumnje o institucionalnom otporu o kojem se sve češće govori u kontekstu suradnje s EPPO-om", zaključuje Raić. Hoće li ovaj slučaj do kraja razgolititi način na koji se godinama (ne)nadzirao novac u hrvatskom sportu ovisit će o tome hoće li istraga stati na "izvršiteljima" ili će zagrepsti dublje u političko-sportske strukture koje su ovaj sustav omogućile.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare