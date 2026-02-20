Oglas

ČVRSTO UZ STIHOVE

Josip Dabro pred novinarima: Nemam se za što ispričati. Možda je vama nešto sporno, meni nije

N1 Hrvatska
20. velj. 2026. 11:46

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro stigao je u Sabor, gdje će se glasati o povjerenju kandidatu za ministra Alenu Ružiću.

I dalje ne vidi grešku u svojem pjevanju i stavovima.

"Jesam ikada promašio?"

Na pitanje je li promašio s Hrvatskim šumama, rekao je da to nije tema i odbio odgovoriti, ali napomenuo je da isprike za posljednji incident neće biti.

"Nemam se zašto ispričati, ništa nije sporno, možda vama jest."

Promjena Ustava?

"Nitko nije ništa rekao protiv ZAVNOH-a i antifašističkih vrijednosti nego protiv komunističkih zločina i totalitarizma. Možda to jest problem nekome od vas (novinara, op.a.). Pogledajte kako su to napravile neke druge zemlje i zabranile komunistički totalitarizam. Uostalom, vidjet ćete sve, moram ići raditi", kazao je Dabro i odjurio u saborsku klupu.

