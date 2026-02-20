Josip Dabro pred novinarima: Nemam se za što ispričati. Možda je vama nešto sporno, meni nije

"Nitko nije ništa rekao protiv ZAVNOH-a i antifašističkih vrijednosti nego protiv komunističkih zločina i totalitarizma. Možda to jest problem nekome od vas (novinara, op.a.). Pogledajte kako su to napravile neke druge zemlje i zabranile komunistički totalitarizam. Uostalom, vidjet ćete sve, moram ići raditi", kazao je Dabro i odjurio u saborsku klupu.