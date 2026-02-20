POLITIČKA PREVIRANJA
Marković: Plenković je slomio kičmu Hrvatske dvostrukim konotacijama i koaliranjem s proustaškom strankom
Supetarska gradonačelnica i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković u Novom danu kod Nine Kljenak komentirala je previranja u vladajućoj koaliciji premijera Andreja Plenkovića i izbor novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Istaknuta SDP-ovka Ivana Marković uvjerena je kako će novi ministar biti izglasan bez velikih problema i da to najbolje govori o "vjerodostojnosti svih koji Plenkoviću daju rokove", aludirajući na ultimatum s odgodom koji je premijeru uputio šef HSLS-a Dario Hrebak.
"Ne vjerujem da će Plenković pristati na bilo kakve ucjene, ako je Hrebak mislio ozbiljno, ne znam zašto mu onda treba 30 dana da se riješi situacija s DP-om i Dabrinim ustašovanjem. Činjenica je da vlada danas nije funkcionalna, mjesecima se bavimo ideološkim temama, predstavnici vlade jedni drugima govore da su glupani i nesposobni, zauzeti su samima sobom umjesto životnim pitanjima građana", upozorava Marković.
"Važno je samo da se kotač moći i dalje okreće"
Nina Kljenak podsjetila ju je da je Plenković ipak pristao na ucjene Domovinskog pokreta koji je kao uvjet ulaska u vladajuću koaliciju postavio neparticipiranje Milorada Pupovca i SDSS-a u vlasti.
"Na sve je on spreman jer je HDZ-u bitno samo jedno: prije su bile kune, danas su to euri i važno je samo ostati na vlasti da se kotač moći dalje okreće. A partnerima je bitno da dobiju njihove mrvice jer da nisu u Plenkovićevoj vladi, ne bi ni postojali", naglašava Marković.
Smatra da odlazak Josipa Dabre iz Sabora ništa ne bi riješio jer Plenković nastavlja koalirati sa strankom koja "baštini ustaške vrijednosti".
"Nije problem u Dabri nego u Plenkoviću"
Pročitala je stih Vladimira Nazora, pjesnika saudionika NOR-a iz Poruke Dalmatincima 1943. godine: "Pobjegao sam iz ropstva i sramote takozvane Nezavisne Države Hrvatske da se nadišem ovdje slobode i da se prožmem osjećajem nacionalne časti i ljudskog dostojanstva..." kako bi, kako je rekla, naglasila idiotizam "onoga što je Dabro jučer govorio".
"Dabro se u veličanju Ante Pavelića svrstao na stranu ustrakog režima i nema čak ni hrabrosti priznati da pjeva o Paveliću nego se izvlači na poklade, a to znači da nije spreman ni stati iza svojih 'ideala'. Ali nije problem u Dabri nego u Plenkoviću. Sve je to počelo onog trena kad je Plenković u javni život uveo 'dvostruke konotacije', kad je potpredsjednik Sabora Reiner ustvrdio da nismo utemeljeni na antifašizmu, kad je predsjednik Sabora Jandroković dopustio ustaške pozdrave u parlamentu, a Thompsonovo pjevanje proglasilo se domoljubnim i poželjnim", ističe Ivana Marković.
Po čemu će povijest pamtiti Plenkovića?
Ustvrdila je i da će se Plenkovića pamtiti po "koaliranju s ustaškom strankom" i po tome što je pustio ustaški duh u Hrvatsku.
"Plenkovićev politički pragmatizam slomio je kičmu ove države. Koalirao je s proustaškom strankom i pustio ustaški duh u Hrvatsku – po tome će ga povijest pamtiti. Njegov bivši potpredsjednik vlade i ministar pjeva ode ustaškom vođi", rekla je Marković i dodala kako Dabro i Thompson zapravo odvlače pažnju javnosti s bitnih stvari, poput sve veće inflacije i dnevnih životnih potreba naših ljudi.
Smatra da će se bez problema izglasati još jedan nekompetentan ministar, da izvanrednih izbora neće biti, ali i da je SDP u svakom trenutku spreman od građana na izborima zatražiti podršku.
