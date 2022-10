Podijeli:







Saborski zastupnik i član vladajuće većine Hrvoje Zekanović bio je gost N1 Studija uživo. Pričao je o događajima na Antikorupcijskom vijeću, čiji bi trebao postati član u ime vladajuće većine, kao i naslovnicama srpskih medija nakon što je objavljeno da Srbija više neće dobivati rusku naftu preko Jadranskog naftovoda.

Govoreći o događanjima na Antikorupcijskom vijeću, rekao je da jedva čeka da sretne članove oporbe na saborskoj raspravi i da im nabije na nos što se događalo.

“Oni su na raspravu doveli čovjeka koji će vjerojatno kroz koji mjesec ili godinu slušiti dugogodišnju zatvorsku kaznu, čovjeka kojemu ništa ne možete vjerovati, čovjeka koji je imao brojač novca u Klubu u Slovenskoj. Nije on po meni nerelevantan, nego svaki iole pametni gledatelj kad gleda taj cirkus će reći – vi stvarno ne radite dobru stvar”, objasnio je Zekanović.

Ističe da je govoriti o nečemu što je rekao čovjek poput Kovačevića i vjerovati njemu smiješno. Kaže da nije došao slušati Kovačevića već je došao poslati političku poruku da je to smiješno.

“S jedne strane imamo dokazano da su Mostovi ministri govorili o gašenju rafinerije. Imamo eklatantan dokaz da je Božo Petrov kriv za dvije milijarde kune. Dovedimo Božu Petrova u Antikorupcijsko vijeće i dovedimo Škugora. Božo Petrov je uspio oštetiti državni proračun za dvije milijarde kuna”, rekao je.

Zašto ulazi u Antikorupcijsko vijeće?

Zekanović bi trebao biti imenovan članom Antikorupcijskog vijeća.

“Procjena je bila da bi ja na antikorupcijskom vijeću najbolje zastupao stavove vladajuće većine. Smatram da ovdje na dobar način artikuliram političke stavove koje danas zastupa vladajuća većina. Ja se ne bojim političkog klinča. Ja volim raditi”, ističe.

“To što me pogotovo lijevi mediji toliko napadaju i vrijeđanja Grbina i Ahmetović govore da sam na pravom putu. Što su vam sve govorili? “Budala, glupan, klaun, žeton” – takva retorika od ljudi koji su uglađeni ljevičari to je nešto je van svake pameti. To su vam ljevičari koji mene sanjaju i sanjat će me. Ako oni misle da ću ja u jednom trenutku podviti rep i pobjeći – neću”, dodao je.

Naslovnice srpskih medija

Osvrnuo se i na naslovnice srpskih tabloida koji su žestoko udarili po Hrvatskoj nakon objave da Srbija više neće dobivati rusku naftu preko hrvatskog naftovoda.

Zekanović kaže da Plenković vodi suverenističku politiku i da je to jako bitno.

“Bitno je i ono što je napravio prije par mjeseci kad je Vučić htio orgijati po Jasenovcu pa mu je rekao ‘šišaj, rođo’. Ovo što mu je sada napravio – jasno mu je rekao da ruska nafta preko Jadranskog naftovoda neće ići i točka”, ističe.

“Vulin ima sličnu i još goru retoriku i Brnabić ima sličnu i još goru retoriku. Meni je jako drago što se Plenković postavio na suverenistički način. Ne može Srbija sjediti na dvije stolice”, dodaje.

