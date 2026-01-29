Kandidat za rektora Zagrebačkog sveučilišta: Gotovo nema rasprave o prioritetima, malo njih se usudi nešto reći

“Šangajska lista nije jedina, ali znakovito je da smo pali za 200 mjesta, bili smo u grupi do 400. a sad smo u grupi do 600, to nije tako strašno loše, ali govori o jednom negativnom trendu koji bi nas trebao osvijestiti i pokazati da ne idemo u dobrom smjeru, morali bismo se zapitati zašto je do toga došlo i što trebamo poduzeti da se vratimo na bolja mjesta", kaže dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić.