Ivan Koprić
Kandidat za rektora Zagrebačkog sveučilišta: Gotovo nema rasprave o prioritetima, malo njih se usudi nešto reći
Dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić kandidirao se za novog rektora Sveučilišta u Zagrebu. U razgovoru s Ninom Kljenak u N1 studiju uživo iznio je svoju viziju Sveučilišta i upozorio na najveće probleme.
Oglas
“Šangajska lista nije jedina, ali znakovito je da smo pali za 200 mjesta, bili smo u grupi do 400. a sad smo u grupi do 600, to nije tako strašno loše, ali govori o jednom negativnom trendu koji bi nas trebao osvijestiti i pokazati da ne idemo u dobrom smjeru, morali bismo se zapitati zašto je do toga došlo i što trebamo poduzeti da se vratimo na bolja mjesta", kaže dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić.
"Nema formalne inicijative za raspravu o tome, ali ima nas koji o tome razmišljamo i raspravljamo, a neki misle da to nije najvažnije pitanje, treba pogledati indikatore koje možemo poboljšati i tako da poboljšamo sami sebe. Uvijek postoji dio ljudi koji kažu, a što ćemo sad, pričekat ćemo sljedećeg rektora. Mislim da to nije dobar pristup, a malo je i kolega Lakušić tome doprinio", napominje profesor Koprić.
Upozorio je na praksu u odnosu na programske ugovore, a upozorava da je i resorni ministar trebao reagirati:
“Već sam petu godinu dekan, mi zapravo smo imali samo neke male rasprave o programskim ugovorima, i to je više bilo da nas se obavijesti u kojoj smo fazi s pripremama, pregovorima, a da zapravo uopće nismo raspravljali o razvojnim prioritetima Sveučilišta u Zagrebu. Svedeni smo na 34 Fakulteta i Akademije, svatko gleda koliki je moj dio, i kažu preživjet ćemo, ili nećemo, ali ne usude se ništa reći. Boje se ljudi ukidanja, spajanja s drugim Fakultetima, itd."
"Vidim da često kad se postavi neko pitanje na takvim raspravama, sveučilišna uprava reagira defenzivno. Rektor je programski ugovor potpisao za sve nas. Bilo bi dobro reći ljudima da svaki dekan snosi potpuno odgovornost za financijsko poslovanje svog fakulteta. A sada je što se tiče prihoda – to odlučio rektor, koji snosi odgovornost samo za rektorat. I to je jedna aberacija koja je strašna. Čak ni ministar Fuchs kad je to potpisivao, nije to učinio problematičnim, a ja mislim da je trebao“, napominje Koprić.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas