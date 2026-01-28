Zagrepčanka vožnju od 3,5 kilometra platila 55 eura: "Idući put ću ići pješice"

"Jednostavno se moram nekome požaliti. Jučer sam se vozila taksijem od Glavnog kolodvora do Nove vesi (pored Kaptol centra). Vožnju sam platila 55 eura. To se zove pljačka! Ljudi moji, ima li itko tko može zaustaviti samovolju i bezobrazluk taksista?", upitala je čitateljica koja se javila sa svojim primjerom. Riječ je, provjerili su na karti, o udaljenosti od 3,5 kilometra, vožnja traje desetak minuta, što bi značilo da je gospođa svoje putovanje platila oko 15 eura po kilometru.