niz pomorskih nesreća
Kaos na moru: Potonuo brod kod Lošinja, ozlijeđena brodolomka hitno prevezena na liječenje
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je kako je noćas uz zapadnu obalu Malog Lošinja, u blizini plaže Balvanida, potonuo talijanski brod "SAUGOS" te je MRCC Rijeka zaprimio poziv u pomoć posade.
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Iz mora su spasili posadu potopljene brodice, od kojih je jedna osoba zadobila ozljede i trebala je medicinsku pomoć. Ozlijeđena brodolomka hitno je prevezena u Mali Lošinj gdje je noćas u 2:15 preuzeta na daljnje medicinsko postupanje.
Izvanrednih događaja bilo je i u zadarskom akvatoriju. Brodica se nasukala kod Petrčana, no nije bili ozlijeđenih osoba.
Dojava slijedećoj pomorskoj nesreći u zadarskom akvatoriju zaprimljena je u 22:09. Jedrilica sa dvočlanom posadom nasukala se uz obalu Kneza Trpimira, u Zadru.
Gotovo istovremeno u MRCC Rijeka je sinoć, u 22:10 posredstvom ŽC112 zaprimljena dojava o pomorskoj nesreći dvotrupne jedrilice, koja je udarila u gradski most u Gradu Pagu. Iz LK Zadar javili su kako u nesreći nije bilo ozlijeđenih, a posljedice nesreće utvrdit će se tijekom današnjeg dana.
Nedugo potom u 22:40, u MRCC Rijeka zaprimljena je dojava o nasukavanju broda kod mjesta Privlaka. Nakon provjere iz LK Zadar javili su kako u pomorskoj nesreći nema ozlijeđenih.
Osim navedenih izvanrednih događaja, u području nadzora sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Zadar javljeno je i o drugim pomorskim nezgodama tijekom noći do ranih jutarnjih sati, u zadarskom akvatoriju, ali su riješene samostalnim angažmanom voditelja i vlasnika plovila ili komercijalnim uslugama.
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