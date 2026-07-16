Oglas

niz pomorskih nesreća

Kaos na moru: Potonuo brod kod Lošinja, ozlijeđena brodolomka hitno prevezena na liječenje

author
N1 Info
|
16. srp. 2026. 14:32
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Oluja
Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je kako je noćas uz zapadnu obalu Malog Lošinja, u blizini plaže Balvanida, potonuo talijanski brod "SAUGOS" te je MRCC Rijeka zaprimio poziv u pomoć posade.

Oglas

Iz mora su spasili posadu potopljene brodice, od kojih je jedna osoba zadobila ozljede i trebala je medicinsku pomoć. Ozlijeđena brodolomka hitno je prevezena u Mali Lošinj gdje je noćas u 2:15 preuzeta na daljnje medicinsko postupanje.

Izvanrednih događaja bilo je i u zadarskom akvatoriju. Brodica se nasukala kod Petrčana, no nije bili ozlijeđenih osoba.

Dojava slijedećoj pomorskoj nesreći u zadarskom akvatoriju zaprimljena je u 22:09. Jedrilica sa dvočlanom posadom nasukala se uz obalu Kneza Trpimira, u Zadru.

Gotovo istovremeno u MRCC Rijeka je sinoć, u 22:10 posredstvom ŽC112 zaprimljena dojava o pomorskoj nesreći dvotrupne jedrilice, koja je udarila u gradski most u Gradu Pagu. Iz LK Zadar javili su kako u nesreći nije bilo ozlijeđenih, a posljedice nesreće utvrdit će se tijekom današnjeg dana.

Nedugo potom u 22:40, u MRCC Rijeka zaprimljena je dojava o nasukavanju broda kod mjesta Privlaka. Nakon provjere iz LK Zadar javili su kako u pomorskoj nesreći nema ozlijeđenih.

Osim navedenih izvanrednih događaja, u području nadzora sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Zadar javljeno je i o drugim pomorskim nezgodama tijekom noći do ranih jutarnjih sati, u zadarskom akvatoriju, ali su riješene samostalnim angažmanom voditelja i vlasnika plovila ili komercijalnim uslugama.

Teme
brodolom

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ