Kaos na moru: Potonuo brod kod Lošinja, ozlijeđena brodolomka hitno prevezena na liječenje

Gotovo istovremeno u MRCC Rijeka je sinoć, u 22:10 posredstvom ŽC112 zaprimljena dojava o pomorskoj nesreći dvotrupne jedrilice, koja je udarila u gradski most u Gradu Pagu. Iz LK Zadar javili su kako u nesreći nije bilo ozlijeđenih, a posljedice nesreće utvrdit će se tijekom današnjeg dana.