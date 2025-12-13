Kaos u Dalmaciji zbog liječnika iz Irana: "Odbija pričati hrvatski, koristi Chat GPT, sestre prevode"

Dodaje da nema problema s doktorom kao osobom, ali ima problem s time da uz svoj posao još radi kao prevoditelj i preuzima neke zadaće liječnika: "Mene samo zanima ima li diplomu i položen hrvatski jezik. Otvoreno sam rekao da neću raditi poslove doktora", nastavlja. "Simultani prevoditelj biti neću, ako se ne daj Bože nešto dogodi da se krivica na mene svali. Nisam plaćeni doktor, nego je on", ističe. Iako kaže da nije problem pomoći, smatra da negdje treba povući granicu.