Ono je također pokazalo da je sve veći broj građana zabrinuto oko pitanja sigurnosti i obrane. Tako gotovo 73 posto građana brinu ratni sukobi u koje bi Hrvatska mogla biti izravno uključena. To je razlog i zašto je u samo godinu dana značajno narasla podrška obaveznom vojnom roku koji danas podržava 71 posto građana.