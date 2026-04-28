KBC o stanju dječaka kojeg je udarila struja na trafostanici u Dubrovniku: "Učinjen kiruški zahvat"

Arhiva MORH / HRZ

Stanje dječaka (14), koji je zadobio opekline od strujnog udara kod Dubrovnika, je stabilno, ali je i dalje u životnoj opasnosti, izvijestila je u utorak Klinika za dječje bolesti Zagreb.

Podijeli

Oglas

„Stanje dječaka je stabilno, ali je i dalje u životnoj opasnosti“, izvijestili su iz Klinike u čijoj je Jedinici intenzivnog liječenja (JIL) dječak hospitaliziran.

Naveli su i kako je „nakon inicijalne stabilizacije, dodatnih dijagnostičkih pretraga, u 14-godišnjeg dječaka jučer (u ponedjeljak) učinjen prvi kirurški zahvat, koji je protekao bez komplikacija“.

Provode se mjere intenzivnog i kirurškog liječenja prema planu, priopćili su iz Klinike.

Dječak (14) s teškim opeklinama od strujnog udara, u ponedjeljak je hitno premješten iz KBC-a Split u Kliniku za dječje bolesti Zagreb gdje se nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

U splitskoj bolnici bio je hospitaliziran od subote, 25. do ponedjeljka, 27. travnja, nakon čega je zbog težine ozljeda transportiran u Zagreb na daljnje liječenje.