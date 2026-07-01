Kaos u zdravstvu zbog novih iskaznica. HZZO: "Nije moglo drugačije"

"Zapravo, nama ta kartica služi za prijavu u taj sustavu. Mi ne možemo poslati ni jednu uputnicu, ni jedan recept, ništa ako nismo prijavljeni u taj sustav. Ranije smo se prijavljivali sa plavom iskaznicom od HZZO-a, a danas je to, evo, bijela iskaznica. Prijava je malo drukčija, ali nama se ne vidi nikakva razlika kroz rad."