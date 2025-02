Kekin: Taoci smo ideje da smo svi isti. A HDZ-ov premijer je završio u zatvoru

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Uhićenje SDP-ove zastupnice Barbare Antolić Vupora u utorak je izazvalo niz reakcija zastupnika drugih stranaka, pri čemu oporba smatra da treba sve istražiti, ali da je zanimljiv tajming, dok iz HDZ-a poručuju da su "na meti i naši i vaši, svi za koje se sumnja u korupciju bez obzira na stranačku iskaznicu".

Svatko tko je na bilo kakav način imao bilo kakav doticaj s korupcijom i kriminalom treba biti kažnjen, ali kada bi tako postupao DORH, ne da ne bi bilo većine, nego bi sabornica bila poprilično prazna, smatra čelnik Mosta Božo Petrov.

“Svakoga treba apsolutno kazniti, ali mi je zanimljiv trenutak i pitanje je je li ovo novi slučaj Saucha. Sjetite se kako je to funkcioniralo s gospodinom Sauchom, koji je isto tako bio progonjen zbog dnevnica i krađe u Vladi, pa su ga držali dok nisu premostili lokalne izbore i presložili Vladu s HNS-om”, rekao je.

Ahmetović: “Nismo mi HDZ da nam u Predsjedništvu sjede uhićeni ljudi. Mi to po kratkom postupku rješavamo”

Većina ne postoji kada se jedan zastupnik razboli i u tom smislu govorim i za Josipa Dabru i Vuporu i sve koje HDZ može ucijeniti da bi osigurao sebi većinu, pojasnio je Petrov što misli kada povlači paralelu sa slučajem Tomislava Sauche.

Predsjednik DP-a Ivan Penava poručio je da ne želi likovati.

“Ne treba ni okrivljavati dok se ne dokaže, presumpcija nevinosti mora postojati, neka institucije učine što moraju pa neka se onda dođe do pravorijeka”, kazao je.

Kekin: U ovoj zemlji smo taoci ideje da su svi isti

“Ključno je da se sve istraži. Zato smo i glasali za skidanje imuniteta i uvijek bismo glasali za bilo koga tko se nađe u situaciji da USKOK traži za njega skidanje imuniteta”, kazala je Ivana Kekin (Možemo!). Zanimljive su joj, kaže, izjave HDZ-ovaca o tom slučaju, podsjetivši da njihov strateški partner u području zdravstva vlasnik Medikola Ivan Rajković ima optužnicu za bespravnu gradnju.

Smatra da bi u ovom trenutku bilo preuzetno govoriti o SDP-ovoj koruptivnoj hobotnici, budući da je uhićena jedna osoba iz SDP-a zbog bespravne gradnje i navodnog trgovanja utjecajem za što proces još nije ni počeo.

“U ovoj zemlji smo taoci ideje da su svi isti i svodimo sve na isto, a svoditi sve na isto, uključujući i one čiji je premijer završio u zatvoru doslovno zbog veleizdaje građana ove zemlje, na one čija je stranka osuđena, sad već i rehabilitirana, i na one gdje je otišao dvocifreni broj ministara, zbog uhićenja, afera ili sumnje na korupciju, u najmanju je ruku preuzetno”, ocijenila je.

Mažar: Nećemo koristiti narativ SDP-a

HDZ-ov Nikola Mažar, pak, poručuje da vidimo ono što HDZ propagira sve ove godine, a to je neovisan rad DORH-a, USKOK-a i policije.

“Na meti su i naši i vaši, svi oni za koje postoje sumnja u koruptivna kaznena djela bez obzira na stranačku iskaznicu. Vidimo da danas to neke, pogotovo iz progresivne ljevice, smeta”, poručio je, dodavši da se u situaciji uhićenja SDP-ove zastupnica spominje tajming, a kada se to dogodi HDZ-u, onda je to korupcija na nivou cijele države.

“Mi nećemo koristiti narativ SDP-a pa govoriti da su Hajdaš Dončić i Grbin trebali znati za kaznena djela u svojim redovima, da hobotnica ide do vrha SDP-a. Poštujemo rad neovisnih tijela, neka istraga utvrdi svoje i neka sukladno tome svatko odgovara ako se utvrdi postojanje koruptivnih kaznenih djela”, poručio je Mažar.

