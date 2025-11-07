incident u splitu
Puljak sazvao izvanrednu presicu: Uvjeren sam da Ante Gotovina nikada ne bi podržao nasilje!
"Ne mogu i ne smijem šutjeti u trenutku kad se u mom gradu, u Splitu, događa nešto tako sramotno da prijeti samim temeljima našeg društva. A više od toga šokiran sam šutnjom autoriteta našeg društva i onih koji bi barem trebali biti autoriteti. I tu ne mislim na političare“, poručio je na izvanrednoj konferenciji za medije Ivica Puljak, bivši gradonačelnik Splita.
Kako je istaknuo, ovaj tjedan Split je osramoćen pred civilizacijskim očima cijeloga svijeta.
Grupa zamaskiranih ljudi upala je na Dane srpske kulture, događaj na kojem su nastupala djeca i stariji ljudi.
"Nisu napadnuti 'neprijatelji Hrvatske', nego su zastrašivana djeca koja su došla plesati i pjevati. A sada se, kao odgovor na taj sramotan čin, najavljuje prosvjed podrške tim huliganima. To nije prosvjed za Hrvatsku. To je prosvjed protiv Hrvatske kakvu su stvarali najbolji među nama, slobodnu, civiliziranu i hrabru“, rekao je.
Žao mu je što Torcida dosad nije osjetila poticaj da prosvjeduje protiv korupcije i kriminala, protiv onih koji su uništili našu domovinu i tjeraju najbolje ljude da odlaze.
"Žao mi je što ne prosvjeduju protiv zagađenja našeg grada arsenom ili azbestom, protiv betonizacije Marjana, protiv nepravde koja svakodnevno izjeda ovaj grad, a i Hrvatsku. Umjesto toga, prosvjeduju da bi zastrašivali manjinu i branili nasilnike“, kazao je Puljak, dodajući da je to sramota i da to treba jasno reći.
"Očekivao bih da se branitelji bore protiv korupcije i kriminala, a ne da brane one koji su napali djecu i starce. Siguran sam da istinski branitelji, oni koji su se borili za slobodu, ne stoje iza ovog. Ali zašto šute? Zar se boje glasnih manipulatora iz svojih redova? Uvjeren sam da Ante Gotovina, čovjek kojeg svi poštujemo, nikada ne bi podržao nasilje ni prijetnje. Ne smijemo se pretvoriti u zemlju u kojoj ulica upravlja. Vrijeme je da svatko tko ima moralni autoritet ili je zauzeo takvu poziciju u društvu sada osjeti odgovornost i kaže jasno na čijoj je strani, na strani civilizacije ili na strani mržnje“, naglasio je.
Puljak je potom pozvao rektora Sveučilišta u Splitu da javno kaže kakav Split i kakvo hrvatsko društvo želi. Obratio se i rektoru Sveučilišta u Zagrebu da učini isto, jer ovo nije pitanje samo Splita, nego temelja hrvatskog društva. „Pozivam splitskog i zagrebačkog nadbiskupa da izađu iz komocije šutnje jer se manipulatori maskiraju i moralnim i vjerskim obilježjima. Pozivam predsjednika HAZU-a i predsjednika Matice Hrvatske, jer se manipulatora pozivaju na lažne argumente. Zauzmite povijesnu i civilizacijsku stranu govorom, a ne šutnjom. Nemojte sutra reći da ste bili na ispravnoj strani šutnjom, nego budite na moralnoj strani zaštite napadnutih govorom“, poručio je Puljak, podsjetivši na poznatu izreku da su najmračniji krugovi pakla rezervirani za one koji u vremenima moralne krize ostanu suzdržani.
"Jedino lažne autoritete političkog vrha ove države koji su sve učinili da Hrvatska postane zemlja vladavine kriminala i ulice, prozivam da zašute u ovom trenutku. I baš zato što danas nisam u aktivnoj politici ne mogu šutjeti kad se prijeti našim sugrađanima samo zato što pripadaju drugoj nacionalnosti. Ovo je trenutak kad trebaju dići svoj glas baš oni koji su iznad parcijalnih politika, jer ovo je pitanje temelja svega što čini naše društvo.
Split mora odlučiti hoće li biti grad civilizacije ili grad crne desnice. Zato očekujem od vodstva Hajduka i imenom i prezimenom vodstva Torcide da se jasno odrede, žele li biti snaga sporta i zajedništva ili oruđe politike i podjela. Podsjetite se povijesti, onih koji su Hajduk stvarali kao simbol slobode, a ne mržnje“, kazao je.
Mladima koji danas razmišljaju hoće li doći na prosvjed poručio je da trebaju znati kako hrabrost nije u vikanju i prijetnjama, nego u tome da staneš na stranu dobra i ne šutiš kad vidiš nepravdu.
"Ovo što se događa nije samo pitanje Splita. To je pitanje sudbine cijelog naroda. Ili ćemo biti društvo slobodnih, pristojnih i hrabrih ljudi ili ćemo nestati u mraku u kojem vladaju laži, strah i mržnja. Zato pozivam sve razborite ljude, sve humaniste, sve koji vole ovu zemlju, da dignu glas za civilizaciju, za razum i za Hrvatsku u koju se ne bojimo jedni drugih. Vrijeme je da prestanemo šutjeti“, zaključio je.
