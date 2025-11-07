"Očekivao bih da se branitelji bore protiv korupcije i kriminala, a ne da brane one koji su napali djecu i starce. Siguran sam da istinski branitelji, oni koji su se borili za slobodu, ne stoje iza ovog. Ali zašto šute? Zar se boje glasnih manipulatora iz svojih redova? Uvjeren sam da Ante Gotovina, čovjek kojeg svi poštujemo, nikada ne bi podržao nasilje ni prijetnje. Ne smijemo se pretvoriti u zemlju u kojoj ulica upravlja. Vrijeme je da svatko tko ima moralni autoritet ili je zauzeo takvu poziciju u društvu sada osjeti odgovornost i kaže jasno na čijoj je strani, na strani civilizacije ili na strani mržnje“, naglasio je.